Tabletten Daha Çok Sevmiş Gibi: Bir Anne 2 Hafta Tableti Yasakladığı Çocuğunun Yeni Hobisini Paylaştı

Çocuklarda ekran süresi, hem süresi hem de içeriği açısından çok önemli. Çağımızın ebeveynlerinin en büyük meselesi de bu. Aşırı ve kontrolsüz ekran kullanımının dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, dil ve sosyal gelişimde gerilik gibi sorunlara yol açabildiği söyleniyor. Özellikle 0-6 yaş arası dönemde beyin hızla geliştiği için ekran maruziyeti minimumda tutulması gerekiyor.
Bir anne tableti yasakladığı çocuğunun edindiği yeni hobiyi paylaştı. Çocuğun örgü örerkenki ciddiyeti ve sakinliği beğeni topladı.
Yetişkinlere örgü hobisi öneriliyor, peki çocuklar için de iyi mi?
