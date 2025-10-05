onedio
Tabletten Daha Çok Sevmiş Gibi: Bir Anne 2 Hafta Tableti Yasakladığı Çocuğunun Yeni Hobisini Paylaştı

Tabletten Daha Çok Sevmiş Gibi: Bir Anne 2 Hafta Tableti Yasakladığı Çocuğunun Yeni Hobisini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.10.2025 - 10:48

Çocuklarda ekran süresi, hem süresi hem de içeriği açısından çok önemli. Çağımızın ebeveynlerinin en büyük meselesi de bu. Aşırı ve kontrolsüz ekran kullanımının dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu, dil ve sosyal gelişimde gerilik gibi sorunlara yol açabildiği söyleniyor. Özellikle 0-6 yaş arası dönemde beyin hızla geliştiği için ekran maruziyeti minimumda tutulması gerekiyor. 

Bir anne tableti yasakladığı çocuğunun edindiği yeni hobiyi paylaştı. Çocuğun örgü örerkenki  ciddiyeti ve sakinliği beğeni topladı.

Yetişkinlere örgü hobisi öneriliyor, peki çocuklar için de iyi mi?

Yetişkinlere örgü hobisi öneriliyor, peki çocuklar için de iyi mi?

Çocuklarda örgü hobisinin, hem zihinsel hem duygusal gelişimi destekleyen bir etkinlik olduğu biliniyor. Örgü örmek dikkat toplama, el-göz koordinasyonu, sabır ve planlama becerilerini güçlendirir. Aynı zamanda çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarır, bir işi tamamlamanın verdiği başarı hissiyle özgüveni artırır. Sessiz ve ritmik yapısı sayesinde stresi azaltır, duygusal dengeyi destekler. Ayrıca el emeğiyle bir şey üretmek, çocuklara emeğin değerini ve sabrın sonucunu öğretir. Doğru yaşta, uygun malzemelerle ve rehberlikle sunulduğunda örgü, hem eğlenceli hem de geliştirici bir hobi haline gelebilir.

