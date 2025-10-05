Tabletten Daha Çok Sevmiş Gibi: Bir Anne 2 Hafta Tableti Yasakladığı Çocuğunun Yeni Hobisini Paylaştı

Çocuklarda örgü hobisinin, hem zihinsel hem duygusal gelişimi destekleyen bir etkinlik olduğu biliniyor. Örgü örmek dikkat toplama, el-göz koordinasyonu, sabır ve planlama becerilerini güçlendirir. Aynı zamanda çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarır, bir işi tamamlamanın verdiği başarı hissiyle özgüveni artırır. Sessiz ve ritmik yapısı sayesinde stresi azaltır, duygusal dengeyi destekler. Ayrıca el emeğiyle bir şey üretmek, çocuklara emeğin değerini ve sabrın sonucunu öğretir. Doğru yaşta, uygun malzemelerle ve rehberlikle sunulduğunda örgü, hem eğlenceli hem de geliştirici bir hobi haline gelebilir.