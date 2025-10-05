onedio
Yeme-İçme Uzmanı Oğul Türkkan Anlattı: Kadeh Tokuşturma Geleneği Nereden Geliyor?

Pelin Yelda Göktepe
05.10.2025 - 15:30

Her ülkenin kendine has bir yemek ve mutfak kültürü var. Bu kültür o ülkenin tarihi, yaşam tarzı ve iklimi hakkında fa fikir veriyor. Bu yüzden her ülkenin kendine has damak tadı ve alışkanlıkları var. Bir ülkede gayet sıradan olan bir yiyecek ya da yemek ritüeli bir başka ülkede oldukça anlamsız olabiliyor. Fakat tüm bunların yanında, her ülkede ortak olan ve tüm dünyaya yayılan alışkanlıklar da var. Kadeh tokuşturmak gibi. Peki kadeh tokuşturmak nereden geliyor? Yeme içme uzmanı Oğul Türkkan bu geleneğin tarihini anlattı.

Yine altında bir zehirlenme korkusu var.

Eskiden soylular, kendilerine ikram edilen kadehte zehir olup olmadığını anlamak için bardakları birbirine vurur, bu sayede içeceklerin birbirine karışmasını sağlarmış. Bu gelenek de bu şekilde ortaya çıkmış. Bir başka rivayete göre ise içkinin tadı, kokusu ve dokusu olduğundan eksik olan sesi de ekleyerek yeni bir boyut kazandırmak için bardaklar birbirine vurularak ses çıkarılıyor. Peki sizce hangi hikaye doğru?

