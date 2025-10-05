Yeme-İçme Uzmanı Oğul Türkkan Anlattı: Kadeh Tokuşturma Geleneği Nereden Geliyor?

Her ülkenin kendine has bir yemek ve mutfak kültürü var. Bu kültür o ülkenin tarihi, yaşam tarzı ve iklimi hakkında fa fikir veriyor. Bu yüzden her ülkenin kendine has damak tadı ve alışkanlıkları var. Bir ülkede gayet sıradan olan bir yiyecek ya da yemek ritüeli bir başka ülkede oldukça anlamsız olabiliyor. Fakat tüm bunların yanında, her ülkede ortak olan ve tüm dünyaya yayılan alışkanlıklar da var. Kadeh tokuşturmak gibi. Peki kadeh tokuşturmak nereden geliyor? Yeme içme uzmanı Oğul Türkkan bu geleneğin tarihini anlattı.