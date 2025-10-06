onedio
Japonya'da Türkiye'den Farklı ama Bir O Kadar da Mantıklı Olan Şeyler!

Japonya'da Türkiye'den Farklı ama Bir O Kadar da Mantıklı Olan Şeyler!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 11:16

Japonya'nın öğrenmekle bitmeyen bir kültürü var! Gerek geçmişten gelen kadim gelenekleri gerek günümüzde uyguladıkları 'tuhaf' alışkanlıkları Japonya'yı oldukça ilgi çekici bir ülke haline getiriyor. Bugüne kadar Japonya hakkında pek çok farklı bilgi duymuş olabilirsiniz. Gelin, bu kez de Japonya'yı gezen ve kendisine garip gelen şeyleri TikTok'ta paylaşan bir kullanıcının Japonya deneyimine yakından bakalım.

Acaba bizlere garip gelen ama bir o kadar da mantıklı olan şeyler neler?

Kaynak: TikTok / flaneurinist

Japonya'da kabine ayakkabıyla girilmiyor.

Japonya'da kabine ayakkabıyla girilmiyor.

Japonya'da kıyafet denemek için gireceğiniz kabinlere ayakkabınızı çıkartıp giriyorsunuz. Böylece kabinin içi her zaman temiz kalmış oluyor. Ayrıca bazı mağazalarda kıyafet denerken saçlarınızın, yüzünüzün temiz kalması için bir de bez veriyorlar.

Japonya sokaklarında sigara içmek yasak.

Japonya sokaklarında sigara içmek yasak.

2020'de kabul edilen bir yasaya göre, Japonya'nın çoğu bölgesinde yürürken sigara içmek yasak. Japonya'da hem iç hem de dış mekanlarda, yalnızca işaretlenmiş sigara içme alanlarında sigara içebilirsiniz. Ayrıca sigara satın alma yaşı da çoğu ülkenin aksine Japonya'da 20'dir.

Sokaklarda ücretsiz içme suyu hizmeti var.

Sokaklarda ücretsiz içme suyu hizmeti var.

Japonya'ya giden turist, sokaklarda ücretsiz içme suyu olduğunu aktarıyor. Sizin de Japonya'ya yolunuz düşerse suya para vermek yerine şişenizi yanınızda götürmeyi unutmayın.

Donmuş meyveler ve sebzelerle kendi içeceğinizi yapabilirsiniz.

Donmuş meyveler ve sebzelerle kendi içeceğinizi yapabilirsiniz.

Japonya'daki rengarenk otomatları görmüşsünüzdür. Bunlardan bir tanesi de buzlu bardakları ve meyveleri, sebzeleri olan otomatlar. Bu otomatlardan dilediğiniz ürünü alıp kendinize serin bir içecek yapabiliyorsunuz.

Son olarak Japonya sokaklarında "park etmiş araba sorunsalı" yok.

Son olarak Japonya sokaklarında "park etmiş araba sorunsalı" yok.

Japonya'nın çoğu yerinde ufak otoparklar bulunuyor. Vatandaşlar da arabalarını sokaklarda bırakmak yerine otoparklara bırakıyor ve böylece daha yürünebilir, daha ferah bir görüntü ortaya çıkıyor.

Ne dersiniz, bu uygulamalardan hangilerinin ülkemizde de olmasını istersiniz?

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
