Japonya'da Türkiye'den Farklı ama Bir O Kadar da Mantıklı Olan Şeyler!
Japonya'nın öğrenmekle bitmeyen bir kültürü var! Gerek geçmişten gelen kadim gelenekleri gerek günümüzde uyguladıkları 'tuhaf' alışkanlıkları Japonya'yı oldukça ilgi çekici bir ülke haline getiriyor. Bugüne kadar Japonya hakkında pek çok farklı bilgi duymuş olabilirsiniz. Gelin, bu kez de Japonya'yı gezen ve kendisine garip gelen şeyleri TikTok'ta paylaşan bir kullanıcının Japonya deneyimine yakından bakalım.
Acaba bizlere garip gelen ama bir o kadar da mantıklı olan şeyler neler?
Kaynak: TikTok / flaneurinist
Japonya'da kabine ayakkabıyla girilmiyor.
Japonya sokaklarında sigara içmek yasak.
Sokaklarda ücretsiz içme suyu hizmeti var.
Donmuş meyveler ve sebzelerle kendi içeceğinizi yapabilirsiniz.
Son olarak Japonya sokaklarında "park etmiş araba sorunsalı" yok.
