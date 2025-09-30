Viktorya Dönemi'ndeki İnsanların Akıllara Durgunluk Veren 9 Hobisi

19. yüzyılda Amerika'da park ve bahçe olmadığı için halkın büyük kısmı mezarlıkları adeta park gibi kullanıyordu. 1830’dan itibaren kurulan geniş kırsal mezarlıklar, halk için birer sosyalleşme alanına dönüştü. Aileler öğle yemeklerini yanlarına alıp mezar taşlarının arasında piknik yapıyordu.

Bununla da kalmayıp mezarlık alanında avlanmak, fayton yarışları düzenlemek gibi etkinlikler de yaygındı.

Eğrelti Otu Toplama

İngiltere’de 1829’da başlayan eğrelti otu çılgınlığı o kadar büyüdü ki bu hobiye 'pteridomani' adı verildi. İngiliz botanikçi Nathaniel Bagshaw Ward’un cam fanuslarda bitki yetiştirmesiyle başlayan akım kısa sürede tüm ülkeye yayıldı.

Bugün teraryum”olarak bildiğimiz bu fikir, kadınlar için dışarıda vakit geçirmenin kabul edilebilir bir yoluydu.Kadınlar tek başlarına doğaya çıkıp en nadide eğrelti otlarını topluyor, evlerinde yetiştiriyordu.