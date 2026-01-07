Finansal Esneklik Ne Anlama Geliyor? Günümüz Dünyasında Nasıl Şekillendi?

Finansal esneklik çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Bu kavram çok paran varsa esneksindir demek değil. Aksine, gelir seviyesi ne olursa olsun, beklenmedik durumlara karşı hareket alanı olan kişiler finansal olarak esnek kabul edilir.

Örneğin geliriniz düşse bile temel giderlerinizi karşılayabiliyor, ani bir masraf çıktığında borca saplanmıyor ya da iş değiştirmeniz gerektiğinde tamamen çaresiz kalmıyorsanız; işte bu finansal esnekliğin gerçek tanımıdır. Kısacası finansal esneklik, cebinizdeki paradan çok manevra kabiliyetinizle ilgilidir.