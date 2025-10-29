onedio
Chicago-Frankfurt Seferinde Uçak Dehşeti: Bağırıp, Yolculara Çatalla Saldırdı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 15:59

ABD'nin Chicago şehrinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan ve 362 yolcu taşıyan Boeing 747-830 tipi dev yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra, uçak henüz 10 bin metre yükseklikteyken acil iniş kararı alındı.

ABD'de oturma izni sona ermiş olan 28 yaşındaki Hintli bir öğrenci, aniden yerinden fırlayarak elindeki çatalla yolculara saldırdı.

Hindistanlı Praneeth Kumar Usiripalli adındaki saldırgan, iki kimliği açıklanmayan 17 yaşındaki yolcuya çatalla saldırdı. Uçak mürettebatı büyük bir çabayla saldırgan yolcuyu etkisiz hale getirmeyi başardı.

Mürettebatın uydu telefonu aracılığıyla temasa geçtiği Lufthansa merkezi, uçağın en yakın meydana, yani Boston'a acilen inmesi talimatını verdi. Uçağın inmesinin ardından, saldırgan öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

Olaydan sonra yolculara kapsamlı psikolojik destek sağlandı.

Yaşanan olaydan derin psikolojik etkiyle uçuşa devam etmek istemeyen yolcular, Lufthansa tarafından derhal otellere yerleştirildi ve kendilerine kapsamlı psikolojik destek sağlandı. Saldırgan yolcunun ise yargılanacağı ve 10 yıl hapis cezası ile birlikte 250 bin Dolar para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
