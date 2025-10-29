Chicago-Frankfurt Seferinde Uçak Dehşeti: Bağırıp, Yolculara Çatalla Saldırdı!
ABD'nin Chicago şehrinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan ve 362 yolcu taşıyan Boeing 747-830 tipi dev yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra, uçak henüz 10 bin metre yükseklikteyken acil iniş kararı alındı.
ABD'de oturma izni sona ermiş olan 28 yaşındaki Hintli bir öğrenci, aniden yerinden fırlayarak elindeki çatalla yolculara saldırdı.
Olaydan sonra yolculara kapsamlı psikolojik destek sağlandı.
