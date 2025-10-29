onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Bir Köy Duvarında Ortaya Çıkan Gizem: İşte Roma İmparatoru Caracalla'nın 1800 Yıllık Sır Mektubu

Bir Köy Duvarında Ortaya Çıkan Gizem: İşte Roma İmparatoru Caracalla'nın 1800 Yıllık Sır Mektubu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 13:00

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Köyü'nde, sıradan bir köy evinin dış duvarları, yaklaşık 1800 yıllık bir sırrı muhafaza ediyor. 1950'li yıllarda inşa edilen bu evin yapımında kullanılan taşlar, zamanının kudretli Roma İmparatoru Caracalla'nın (MS 186-217) bir mektubunun parçalarını taşıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1950'lerde evlerini yapmak üzere Yarışlı Köyü yakınlarındaki Takina Antik Kenti bölgesinden at arabalarıyla taş getiren köylüler yanlarında büyük bir sır taşıdıklarını bilmiyordu.

1950'lerde evlerini yapmak üzere Yarışlı Köyü yakınlarındaki Takina Antik Kenti bölgesinden at arabalarıyla taş getiren köylüler yanlarında büyük bir sır taşıdıklarını bilmiyordu.

O dönemde taşların üzerindeki yazıtların önemini bilmeyen vatandaşlar, parçalanmış haldeki bu taşları evin temeline ve dış duvarlarına yerleştirdiler; hatta yazılı kısımları yol tarafına bakacak şekilde kullandılar.

Bu olay 1970'li yıllarda bölgede çalışma yapan arkeologların dikkatini çekti. Yapılan incelemeler sonucunda, evin temelinde yer alan 10 taşın, Roma İmparatoru Caracalla'nın bölgeye yazdığı resmi bir mektup olduğu belirlendi.

Bu benzersiz keşfin ardından, Burdur Müze Müdürlüğü duruma el koydu.

Bu benzersiz keşfin ardından, Burdur Müze Müdürlüğü duruma el koydu.

Söz konusu 10 taş, belgelenerek müze tarafından takibe alındı ve zimmetlendi. Yıllar önce ev sahiplerine gönderilen resmi yazıyla, evin yıkılması durumunda bu tarihi eserlerin kesinlikle kaybedilmemesi ve müzeye teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

Evin yapılış hikayesini ve taşların keşfini anlatan 65 yaşındaki Ferhat Ağıl, taşların kayınpederi tarafından getirildiğini söylüyor.

Evin yapılış hikayesini ve taşların keşfini anlatan 65 yaşındaki Ferhat Ağıl, taşların kayınpederi tarafından getirildiğini söylüyor.

Arkeologların incelemesiyle Roma dönemine ait olduğunun anlaşıldığını belirten Ağıl, 'Ben böyle taşları başka yerde görmedim' diyor.

Bugün harabeye dönmüş ve içinde kimsenin yaşamadığı bu ev, adeta tarihe meydan okuyarak ayakta durmaya devam ediyor. Duvarlarındaki Caracalla'nın mektup parçalarıyla, modern bir yapının içinde saklı kalmış antik bir mirasın en çarpıcı örneklerinden birini temsil ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın