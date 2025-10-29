Bir Köy Duvarında Ortaya Çıkan Gizem: İşte Roma İmparatoru Caracalla'nın 1800 Yıllık Sır Mektubu
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Köyü'nde, sıradan bir köy evinin dış duvarları, yaklaşık 1800 yıllık bir sırrı muhafaza ediyor. 1950'li yıllarda inşa edilen bu evin yapımında kullanılan taşlar, zamanının kudretli Roma İmparatoru Caracalla'nın (MS 186-217) bir mektubunun parçalarını taşıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1950'lerde evlerini yapmak üzere Yarışlı Köyü yakınlarındaki Takina Antik Kenti bölgesinden at arabalarıyla taş getiren köylüler yanlarında büyük bir sır taşıdıklarını bilmiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu benzersiz keşfin ardından, Burdur Müze Müdürlüğü duruma el koydu.
Evin yapılış hikayesini ve taşların keşfini anlatan 65 yaşındaki Ferhat Ağıl, taşların kayınpederi tarafından getirildiğini söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın