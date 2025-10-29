Bir Köy Duvarında Ortaya Çıkan Gizem: İşte Roma İmparatoru Caracalla'nın 1800 Yıllık Sır Mektubu

O dönemde taşların üzerindeki yazıtların önemini bilmeyen vatandaşlar, parçalanmış haldeki bu taşları evin temeline ve dış duvarlarına yerleştirdiler; hatta yazılı kısımları yol tarafına bakacak şekilde kullandılar.

Bu olay 1970'li yıllarda bölgede çalışma yapan arkeologların dikkatini çekti. Yapılan incelemeler sonucunda, evin temelinde yer alan 10 taşın, Roma İmparatoru Caracalla'nın bölgeye yazdığı resmi bir mektup olduğu belirlendi.