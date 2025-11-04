onedio
"Kilo Versem de Göbek Gitmiyor" Diyorsanız: Şişkinlik Yapan ve Şişkinliği Gideren Besinler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 12:57

Şişkinlik pek çok kişinin zaman zaman yaşadığı yaygın bir sorundur. Araştırmalara göre, toplumun yaklaşık %20’si bu rahatsız edici hissi haftada en az bir kez yaşıyor. Bu rahatsızlığın temel nedeni de genelde midenizden geçenlerde saklı oluyor. Peki şişkinliğe neden olan ve rahatlatan besinler hangileri?

Buyurun detaylara 👇

Kaynak: BBC

Not: Bu yazıda geçen bilgiler tıbbi teşhis veya bir diyetisyenin vereceği beslenme tavsiyelerinin yerine geçemez.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Şişkinlik, özünde mide ve bağırsaklarda gaz ve yiyecek birikmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur.

Sağlıklı sindirimin geçici bir parçası olarak bazı gıdaların sindirimi sırasında doğal olarak gaz oluşur. Ancak sürekli ya da inatçı şişkinlik, çölyak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya laktoz intoleransı gibi gıda hassasiyetlerinin işareti olabilir.

Şişkinliğe kilo kaybı, şiddetli karın ağrısı veya dışkı değişiklikleri eşlik ediyorsa, nedenin belirlenmesi için mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Ayrıca, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek bu rahatsızlığın kontrolünde önemli bir adımdır.

Bazı gıdalar, içeriklerindeki FODMAP (fermente edilebilir kısa zincirli karbonhidratlar) nedeniyle şişkinliği artırma eğilimindedir:

  • Soğan ve Sarımsak: Yüksek fruktan içeriği, bağırsakta tam sindirilemediği için gaz oluşumuna yol açar. Hassasiyeti olanlar, soğan yerine yeşil soğanın yeşil kısımlarını veya sarımsak yerine sarımsaklı yağı deneyebilir.

  • Buğday Ürünleri: Ekmek ve diğer buğdaylı gıdalar da fruktan açısından zengin olup, özellikle sık ve yüksek miktarda tüketildiğinde IBS hastalarında şişkinliği tetikleyebilir. Ekşi mayalı ekmek, mayalama sürecinde fruktan seviyesi düştüğü için daha az rahatsızlık yaratabilir.

  • Baklagiller: Fasulye, mercimek ve bezelye gibi baklagillerin içerdiği rafinoz, gaz oluşumuyla ilişkilendirilir. Buna rağmen zengin besin değerleri için tüketimleri önemlidir. Küçük porsiyonlarla başlamak, konserve olanları iyice yıkamak veya kuru olanları pişirmeden önce suda bekletmek gazı azaltmaya yardımcı olabilir.

  • Süt ve Süt Ürünleri: Yüksek laktoz içeren süt, yoğurt ve dondurma, laktoz hassasiyeti olan kişilerde gaz ve şişkinliğe neden olur. Bu durumda laktozsuz ürünlere veya düşük laktozlu sert peynirlere yönelmek rahatlama sağlayabilir.

  • Hava Yutulması: Sakız çiğnemek ve gazlı içecekler, hava yutulmasına neden olarak mide şişkinliğini artırır.

Diyetinize ekleyeceğiniz bazı gıdalar şişkinliği hafifletebilir:

  • Kefir: Yoğurda benzeyen fermente bir içecek olan kefir, yararlı mikroplar açısından zengin olup laktoz hassasiyeti olanlarda bile gazın azaltılmasına destek olabilir.

  • Kivi: Kabızlık kaynaklı şişkinlikte etkili olan kivi, yüksek lifi sayesinde dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

  • Keten Tohumu: Gaz oluşturmayan lif kaynağıdır. Öğütülmüş keten tohumunun kabızlık ve IBS kaynaklı şişkinliği hafiflettiği gözlemlenmiştir. Tüketimi sırasında bol sıvı alımına dikkat edilmelidir.

  • Nane Çayı: Geleneksel olarak krampları rahatlatarak sindirime yardımcı olduğu düşünülür.

