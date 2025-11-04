onedio
Sosyal Medyaya Kanmayın: Uzmanlar Bazı Duş Önerilerinin Cildinizi Mahvedebileceğini Söylüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 09:20

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız uzun, çok adımlı duş tavsiyeleri, cildimize yarardan çok zarar verebiliyor. Dermatologlar, cildin doğal dengesini bozduğu ve koruyucu bariyerini zayıflattığı gerekçesiyle bu karmaşık uygulamalara karşı uyarıyor. Associated Press’in haberine göre uzmanlar, 'çok fazla temizliğin' cildinize iyi gelmediğini, aksine onu savunmasız bıraktığını vurguluyor.

Pittsburgh Üniversitesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Olga Bunimovich, birçok insanın ciltlerine iyi baktıklarını düşünürken aslında farkında olmadan cilt bariyerini zayıflattığını belirtiyor.

Iowa Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Nicole Negbenebor da, cildin vücudumuzun en büyük koruma bariyeri olduğunu ve onu aşırı yıkama, soyma ve kurutmayla korumadığımızı, aksine savunmasız bıraktığımızı ekliyor.

Uzmanlar ıIlık suyla kısa süreli duş almanın, parfüm içermeyen ve hipoalerjenik bir temizleyici kullanmanın cilt için en uygun olduğu belirtiliyor. Uzun ve sıcak duşlar cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluk, kaşıntı ve tahrişe yol açabiliyor. Antibakteriyel sabunlar ise yalnızca belirli cilt hastalıklarında ve doktor önerisiyle kullanılmalıdır, çünkü günlük kullanımda cildi fazla kurutabiliyorlar. Duşun ardından nemlendirici ya da hafif bir yağ sürmenin bu bakımın son adımı olması gerektiği belirtiliyor.

Son yılların popüler trendleri "çift aşamalı temizlik" ve günlük peeling uygulamaları, dermatologlara göre genellikle gereksiz ve zararlı.

Uzmanlar makyaj temizliğine özel olan “çift aşamalı temizliğin” tüm vücuda uygulanmasının anlamsız olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde, her gün peeling yapmak cildin koruyucu tabakasını zedeleyebilir; özellikle kuru ciltlerde egzama, kızarıklık ve sivilce riskini artırır. Uzmanlar, cilt tipine uygun olan laktik veya glikolik asit içeren yumuşak ürünlerle haftada bir veya iki kez peeling yapılmasını öneriyor.

Duşu kısaltmak, sadece cildinizin doğal nemini korumakla kalmaz, aynı zamanda su tasarrufu sağlayarak çevreye de katkıda bulunur.

Uzmanlar, cildinizin doğal yağlarını korumak ve çevreye duyarlı olmak için sıcak su yerine ılık su kullanmayı, az sabunla yıkanmayı ve duşu kısa tutmayı tavsiye ediyor. Kısacası saatlerce kaynar suyun altında duş almak yerine 15 dakikalık ılık su ile yapılan duşun en sağlıklısı olduğu belirtiliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
