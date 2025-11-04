Sosyal Medyaya Kanmayın: Uzmanlar Bazı Duş Önerilerinin Cildinizi Mahvedebileceğini Söylüyor

Iowa Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Nicole Negbenebor da, cildin vücudumuzun en büyük koruma bariyeri olduğunu ve onu aşırı yıkama, soyma ve kurutmayla korumadığımızı, aksine savunmasız bıraktığımızı ekliyor.

Uzmanlar ıIlık suyla kısa süreli duş almanın, parfüm içermeyen ve hipoalerjenik bir temizleyici kullanmanın cilt için en uygun olduğu belirtiliyor. Uzun ve sıcak duşlar cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluk, kaşıntı ve tahrişe yol açabiliyor. Antibakteriyel sabunlar ise yalnızca belirli cilt hastalıklarında ve doktor önerisiyle kullanılmalıdır, çünkü günlük kullanımda cildi fazla kurutabiliyorlar. Duşun ardından nemlendirici ya da hafif bir yağ sürmenin bu bakımın son adımı olması gerektiği belirtiliyor.