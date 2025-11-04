Sosyal Medyaya Kanmayın: Uzmanlar Bazı Duş Önerilerinin Cildinizi Mahvedebileceğini Söylüyor
Kaynak: https://www.health.harvard.edu/blog/s...
Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız uzun, çok adımlı duş tavsiyeleri, cildimize yarardan çok zarar verebiliyor. Dermatologlar, cildin doğal dengesini bozduğu ve koruyucu bariyerini zayıflattığı gerekçesiyle bu karmaşık uygulamalara karşı uyarıyor. Associated Press’in haberine göre uzmanlar, 'çok fazla temizliğin' cildinize iyi gelmediğini, aksine onu savunmasız bıraktığını vurguluyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pittsburgh Üniversitesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Olga Bunimovich, birçok insanın ciltlerine iyi baktıklarını düşünürken aslında farkında olmadan cilt bariyerini zayıflattığını belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yılların popüler trendleri "çift aşamalı temizlik" ve günlük peeling uygulamaları, dermatologlara göre genellikle gereksiz ve zararlı.
Duşu kısaltmak, sadece cildinizin doğal nemini korumakla kalmaz, aynı zamanda su tasarrufu sağlayarak çevreye de katkıda bulunur.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın