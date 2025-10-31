Evinizi Sıcak Tutmakta Kaloriferi Bile Geride Bırakacak Basit Tüyo
Kaynak: https://science.nasa.gov/kids/earth/w...
Kış aylarının gelmesiyle birlikte yükselen doğalgaz ve elektrik faturaları, haneleri daha ekonomik ve doğal ısınma çözümleri aramaya itiyor. Ancak uzmanlar, evinizi sıcacık tutmanın ve faturalarınızı hafifletmenin yolunun ne kalorifer ne de elektrikli ısıtıcıdan geçtiğini belirtiyor. Çözüm, doğanın sunduğu en basit ve en yeşil yalıtım kalkanında: ev bitkilerinde gizli.
Bilimsel çalışmalar, Aloe Vera, Paşa Kılıcı (Sansevieria) ve Kauçuk bitkisi gibi popüler ev bitkilerinin, dekoratif rollerinin ötesinde doğal bir yalıtım görevi gördüğünü kanıtladı.
NASA'nın yaptığı deneyler de bu doğal yöntemi destekler nitelikte.
Enerji verimliliği uzmanları, bitkilerin etkisini en üst düzeye çıkarmak için doğru konumlandırmanın önemini vurguluyor.
