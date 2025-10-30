Kellik Tarihe mi Karışıyor? Bilim İnsanları Saçın Yeniden Uzamasını Sağlayan Serum Keşfetti
Kellik, genetik yatkınlık, yaşlanma, beslenme eksiklikleri ve stres gibi pek çok faktörün etkisiyle özellikle erkekler arasında yaygın bir problem olmaya devam ediyor. Ancak Tayvan'da Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu duruma çığır açıcı bir çözüm bulmuş olabilir.
Uzmanlar, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri bir çalışmada, yalnızca 20 gün gibi kısa bir sürede saçın yeniden uzamasını tetikleyen yenilikçi bir serum geliştirdi.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Sung-Jan Lin, bu yağ asitlerinin insanlarda da benzer şekilde etki edebileceğine dair güçlü bir inanca sahip.
