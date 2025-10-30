onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kellik Tarihe mi Karışıyor? Bilim İnsanları Saçın Yeniden Uzamasını Sağlayan Serum Keşfetti

Kellik Tarihe mi Karışıyor? Bilim İnsanları Saçın Yeniden Uzamasını Sağlayan Serum Keşfetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 16:14

Kellik, genetik yatkınlık, yaşlanma, beslenme eksiklikleri ve stres gibi pek çok faktörün etkisiyle özellikle erkekler arasında yaygın bir problem olmaya devam ediyor. Ancak Tayvan'da Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu duruma çığır açıcı bir çözüm bulmuş olabilir. 

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri bir çalışmada, yalnızca 20 gün gibi kısa bir sürede saçın yeniden uzamasını tetikleyen yenilikçi bir serum geliştirdi.

Uzmanlar, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri bir çalışmada, yalnızca 20 gün gibi kısa bir sürede saçın yeniden uzamasını tetikleyen yenilikçi bir serum geliştirdi.

Geliştirilen bu serum, saç kökündeki kök hücrelerini uyararak saç büyümesini teşvik eden, tekli doymamış yağ asitlerini içeriyor. Araştırma, sodyum lauril sülfat gibi bileşiklerin yol açtığı deri tahrişi ve inflamasyonun, deri altındaki yağ dokusunda belirli tepkimeleri tetikleyerek bu serbest yağ asitlerinin açığa çıkmasını sağladığını ortaya koydu. Açığa çıkan bu asitlerin de doğrudan saç köklerini aktive ederek saç büyümesini başlattığı bildirildi.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Sung-Jan Lin, bu yağ asitlerinin insanlarda da benzer şekilde etki edebileceğine dair güçlü bir inanca sahip.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Sung-Jan Lin, bu yağ asitlerinin insanlarda da benzer şekilde etki edebileceğine dair güçlü bir inanca sahip.

Ancak farelerde elde edilen bu umut verici sonuçların insanlara doğrudan uygulanabilirliği henüz bilinmiyor ve serumun klinik deneylerde test edilmesi gerekiyor. Araştırmacılar, bu yöntemin cildi tahriş etmeden saç büyümesini tetikleyebilecek potansiyel bir yaklaşım sunabileceğini belirtiyor. Gelecek aşamalarda, insanlarda etkili dozu, formülasyonu ve kullanım sıklığını belirlemek en kritik adım olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın