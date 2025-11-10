onedio
Biz Limit Patlatırken Almanlar Neden Kredi Kartı Kullanmıyor?

Ömer Faruk Kino
10.11.2025 - 13:18

EC-Karte ve nakit ile ödeme, dünyanın teknoloji ve mühendislik devlerinden Almanya'da gündelik yaşamda sıkça karşılaşılan bir manzaradır. Otomobilin ve güçlü ekonominin kalbi olan bu ülke, ödeme alışkanlıklarında dijitalleşmeye direniyor. Peki kredi kartına olan bu mesafe basit bir geri kalmışlık mı, yoksa daha derin kültürel ve tarihsel sebepleri mi var?

Kaynak: DW

Kaynak: https://www.dw.com/en/times-change-bu...
Almanların kredi kartından uzak durmasının temel nedeni ekonomiden çok kültürel kökenlerinde yatıyor.

Almancada 'borç' anlamına gelen Schulden kelimesi, aynı zamanda 'suçluluk' ya da 'kabahat' anlamına gelen Schuld sözcüğüyle aynı kökten geliyor. Bu dilsel bağ, Almanlar için borçlanmayı sadece mali bir yükümlülük değil, aynı zamanda ahlaki bir mesele haline getiriyor. Kredi kartı ise, onlara göre, sahip olunmayan parayı harcama, yani 'borç batağının kapısı' olarak algılanıyor.

Bu kültürel olay, tarihsel bir travmayla da pekişmiş durumda. 1920'lerdeki Weimar Cumhuriyeti'nin hiperenflasyon dönemi, paranın bir gecede değerini yitirmesiyle Almanların kolektif hafızasına derin bir iz bıraktı. Bununla birlikte halk arasında para biriktirmenin bir erdem, borçlanın da zayıflık olduğu algısı yerleşti.

Kredi kartına mesafenin bir diğer önemli sebebi ise mahremiyet hassasiyeti.

Doğu Almanya'daki Stasi gözetimi altında geçen yıllar, halkı kişisel veriler konusunda son derece duyarlı hale getirdi. Kredi kartı kullanmak, nerede ve ne zaman ne alındığının banka tarafından kayıt altına alınması anlamına geliyor. Bu nedenle nakit, Almanlar için bir özgürlük manifestosu haline geldi.

Almanlar elbette kart kullanıyorlar, ancak tercihlerini kredi kartından yana değil, Girocard (EC-Karte) adı verilen banka kartından yana kullanıyorlar. Bu kartla yapılan ödemeler anında hesaptan düşülüyor. Yani harcanan borç değil, mevcut para. Komisyon oranlarının düşük olması nedeniyle küçük işletmeler de bu sistemi destekliyor. Bu disiplinli ve kontrollü finans anlayışı, 'Bargeld ist König' (Nakit kraldır) sözünün Almanya'da hala geçerliliğini koruduğunu gösteriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
