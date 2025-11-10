Biz Limit Patlatırken Almanlar Neden Kredi Kartı Kullanmıyor?

Almancada 'borç' anlamına gelen Schulden kelimesi, aynı zamanda 'suçluluk' ya da 'kabahat' anlamına gelen Schuld sözcüğüyle aynı kökten geliyor. Bu dilsel bağ, Almanlar için borçlanmayı sadece mali bir yükümlülük değil, aynı zamanda ahlaki bir mesele haline getiriyor. Kredi kartı ise, onlara göre, sahip olunmayan parayı harcama, yani 'borç batağının kapısı' olarak algılanıyor.

Bu kültürel olay, tarihsel bir travmayla da pekişmiş durumda. 1920'lerdeki Weimar Cumhuriyeti'nin hiperenflasyon dönemi, paranın bir gecede değerini yitirmesiyle Almanların kolektif hafızasına derin bir iz bıraktı. Bununla birlikte halk arasında para biriktirmenin bir erdem, borçlanın da zayıflık olduğu algısı yerleşti.