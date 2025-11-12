onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İşte Taktığı Akıllı Saati Başını Yaktı: Hastayken Dışarı Çıktığı İçin İşten Atıldı!

İşte Taktığı Akıllı Saati Başını Yaktı: Hastayken Dışarı Çıktığı İçin İşten Atıldı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 13:30

Çin'de sırt ve topuk dikeni rahatsızlıkları nedeniyle raporlu olan bir işçi, işvereninin şok edici suçlamasıyla karşılaştı. Şirket, çalışan raporluyken akıllı saatindeki adım sayar verilerini kanıt göstererek, 'hastalığını abartma ve sahte rapor' gerekçesiyle işine son verdi. 

Detaylar 👇

Kaynak: Times of India

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşverenin öne sunduğu delillere göre çalışan, raporlu olduğu gün 16.000 adım atmıştı.

İşverenin öne sunduğu delillere göre çalışan, raporlu olduğu gün 16.000 adım atmıştı.

Şirket, çalışanın bu kadar raporluken bu kadar adım atmasının raporda sahtecilik olduğunu savunurken; işçi ise, bu adımların hastaneye gitmek ve ilaç almak için atıldığını belirterek, röntgen ve tıbbi belgeleri mahkemeye sundu.

İki aşamalı yargılama süreci, işverenin aleyhine sonuçlandı. Mahkeme, çalışanın kişisel sağlık verilerinin veya adım sayar bilgilerinin izinsiz şekilde incelenmesinin, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini vurguladı. Bu kararla birlikte işverenin fesih kararını 'yasa dışı' bulan mahkeme, şirketin çalışana yaklaşık 118.779 yuan (705 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti. Karar, çalışanların kişisel veri mahremiyeti konusunda önemli bir emsal teşkil ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın