İşte Taktığı Akıllı Saati Başını Yaktı: Hastayken Dışarı Çıktığı İçin İşten Atıldı!
Çin'de sırt ve topuk dikeni rahatsızlıkları nedeniyle raporlu olan bir işçi, işvereninin şok edici suçlamasıyla karşılaştı. Şirket, çalışan raporluyken akıllı saatindeki adım sayar verilerini kanıt göstererek, 'hastalığını abartma ve sahte rapor' gerekçesiyle işine son verdi.
İşverenin öne sunduğu delillere göre çalışan, raporlu olduğu gün 16.000 adım atmıştı.
