İşte Taktığı Akıllı Saati Başını Yaktı: Hastayken Dışarı Çıktığı İçin İşten Atıldı!

Şirket, çalışanın bu kadar raporluken bu kadar adım atmasının raporda sahtecilik olduğunu savunurken; işçi ise, bu adımların hastaneye gitmek ve ilaç almak için atıldığını belirterek, röntgen ve tıbbi belgeleri mahkemeye sundu.

İki aşamalı yargılama süreci, işverenin aleyhine sonuçlandı. Mahkeme, çalışanın kişisel sağlık verilerinin veya adım sayar bilgilerinin izinsiz şekilde incelenmesinin, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini vurguladı. Bu kararla birlikte işverenin fesih kararını 'yasa dışı' bulan mahkeme, şirketin çalışana yaklaşık 118.779 yuan (705 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti. Karar, çalışanların kişisel veri mahremiyeti konusunda önemli bir emsal teşkil ediyor.