Sadece Tarz Meselesi Değil, Hayati Bir Amacı Var: Motorcular Neden Hep Deri Giyer?

Aynı zamanda sürücüyü yolculuk esnasındaki zorlu hava koşullarından korur. Rüzgarı kesme yeteneği sayesinde soğuk havaya karşı iyi bir yalıtım sağlar. Günümüzdeki modern deri giysilerde, omuz ve dirsek gibi hassas bölgelere darbe emici zırh ekleri yerleştirilerek güvenlik seviyesi daha da yükseltilir. Ayrıca gerçek deri, zamanla vücuda tam oturur ve eskirken daha rahat hale gelen nadir malzemelerdendir.

Kısacası motorcular deriyi hem havalı durmak hem de yolda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı en iyi şekilde korunmak için giyer.