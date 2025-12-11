Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Uyarı: 31 Aralık'a Kadar Başvuru Yapmayanlar Ömür Boyu Düşük Maaş Alacak

Emeklilik hayali kuran vatandaşların merak ettiği soruların başında “Ne zaman emekli olmak daha avantajlı?” sorusu geliyor. Hesaplamalardaki değişiklik nedeniyle emeklilik yılı oldukça önemli. SGK katsayılarının değişmesi ve enflasyon etkisi maaşlarda düşüşe yol açıyor. Bu nedenle de daha yüksek maaş almak veya maaşta yaşanan düşüşler çoğunlukla hangi yılda emekli olduğunuzla ilgili oluyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, geçen yıl emeklilik başvurusunu geciktiren pek çok kişinin maaş kaybının yüzde 35 olduğu hatırlattı. Erdursun, bu sene de benzer tabloyla karşılaşma ihtimali olduğunu belirtti.