Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Uyarı: 31 Aralık'a Kadar Başvuru Yapmayanlar Ömür Boyu Düşük Maaş Alacak
Emekli olma planı yapan pek çok vatandaş “2025’te mi emekli olmalıyım 2026’da mı?” sorusunun yanıtını arıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu sorunun yanıtını merak eden emekliler için uyarıda bulundu. Emeklilik başvurusunu 31 Aralık’tan sonraya bırakanlar hesaplama sisteminin azizliğine uğrayacak. Hesaplama sistemindeki değişiklikler nedeniyle yeni yılda emekli olacakları daha düşük maaş bekliyor.
2025’te mi emekli olmalıyım 2026’da mı?
“Yüzde 10 daha düşük maaş alabilirsiniz.”
