Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Uyarı: 31 Aralık'a Kadar Başvuru Yapmayanlar Ömür Boyu Düşük Maaş Alacak

Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Uyarı: 31 Aralık'a Kadar Başvuru Yapmayanlar Ömür Boyu Düşük Maaş Alacak

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2025 - 12:07

Emekli olma planı yapan pek çok vatandaş “2025’te mi emekli olmalıyım 2026’da mı?” sorusunun yanıtını arıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu sorunun yanıtını merak eden emekliler için uyarıda bulundu. Emeklilik başvurusunu 31 Aralık’tan sonraya bırakanlar hesaplama sisteminin azizliğine uğrayacak. Hesaplama sistemindeki değişiklikler nedeniyle yeni yılda emekli olacakları daha düşük maaş bekliyor.

2025'te mi emekli olmalıyım 2026'da mı?

2025’te mi emekli olmalıyım 2026’da mı?

Emeklilik hayali kuran vatandaşların merak ettiği soruların başında “Ne zaman emekli olmak daha avantajlı?” sorusu geliyor. Hesaplamalardaki değişiklik nedeniyle emeklilik yılı oldukça önemli. SGK katsayılarının değişmesi ve enflasyon etkisi maaşlarda düşüşe yol açıyor. Bu nedenle de daha yüksek maaş almak veya maaşta yaşanan düşüşler çoğunlukla hangi yılda emekli olduğunuzla ilgili oluyor. 

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, geçen yıl emeklilik başvurusunu geciktiren pek çok kişinin maaş kaybının yüzde 35 olduğu hatırlattı. Erdursun, bu sene de benzer tabloyla karşılaşma ihtimali olduğunu belirtti.

"Yüzde 10 daha düşük maaş alabilirsiniz."

“Yüzde 10 daha düşük maaş alabilirsiniz.”

Yılbaşıyla birlikte SGK katsayıları değişecek ve enflasyon etkisi maaşlara yansıyacak. Bu durumda maaşlar da önemli düşüşe neden olacak. Bu nedenle yıl bitmeden emeklilik başvurusunun yapılması önem taşıyor. 

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamasına göre 31 Aralık tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmayan vatandaşlar düşük maaş tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. 'Bu karar size ömür boyu yüzde 10’a kadar daha düşük maaş olarak geri dönecek' diye konuşan Erdursun, şöyle konuştu:

“Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arasında olacak gibi duruyor. 2024’te başvurmayanların kaybı ise %31 olmuştu. Başvuru tarihi emekli maaşınızın kaderini belirler.”

