onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mahfi Eğilmez Ekonomik Krizlerde Ruj Etkisini Anlattı

Mahfi Eğilmez Ekonomik Krizlerde Ruj Etkisini Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2025 - 17:28

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Orta Sınıf Nereye Gitti?” Başlıklı yazı kaleme aldı. Orta sınıfın kaybolmadığını; ‘gösteriş’ tüketimine yöneldiğini belirten Eğilmez, 'Kriz olmasına rağmen AVM'ler neden dolu?' diye düşünenlere yanıtı 'ruj etkisi'yle (lipstick effect) verdi. Peki, 'ruj etkisi' nedir? Mahfi Eğilmez, anlattı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Kriz var diyorlar, AVM’ler restoranlar nasıl dolu? Kriz varsa cep telefonları, kıyafetler kapış kapış nasıl alınıyor?”

“Kriz var diyorlar, AVM’ler restoranlar nasıl dolu? Kriz varsa cep telefonları, kıyafetler kapış kapış nasıl alınıyor?”

Sosyal medyada veya çevrenizde en az bu bir kez bu cümleleri duymuşsunuzdur. Ya da bir dolu kafenin önünden geçerken “Kriz varsa nasıl dolu?” diye düşünmüşsünüzdür. İktisatçı Mahfi Eğilmez, tam da bu düşünceye değindi. 

Kendi internet sitesinde yazı kaleme alan Eğilmez, şöyle dedi:

“Ne kadar yazıp çizip anlatsak da bazı arkadaşlar ısrarla sormaya devam ediyor: ‘Hocam AVM’ler, kafeler, restoranlar dolu, pahalı cep telefonlarını, saatleri, parfümleri, kılık kıyafeti insanlar kapış kapış alıyor, nerede kriz?’ Gülüyorum “işte tam da orada” diyorum. Anlamıyorlar tabii, arkamdan beni bu sorularıyla alt etmiş olduklarını düşünerek kıs kıs gülüyorlar muhtemelen.”

Mahfi Eğilmez, bu durumun ‘ruj etkisi’ olduğunu söyledi. Peki ruj etkisi nedir?

Mahfi Eğilmez, bu durumun ‘ruj etkisi’ olduğunu söyledi. Peki ruj etkisi nedir?

Bu etki, ekonomik kriz hallerinde tüketicilerin düşük maliyetli lüks mallara olan talebinin artmasıyla açıklanıyor. Eğilmez, ruj etkisine dair şu ifadeleri kullandı:

“Bu tez, ünlü modaevi Estee Lauder’in Yönetim Kurulu Başkanı Leonard Lauder tarafından 2008 kriziyle birlikte ABD’de markalı rujlar, tırnak boyaları, maskara, parfüm gibi kozmetik ürünlerin satışlarında ortaya çıkan artışları gözlemleyerek geliştirilmiş. Özetle belirtmek gerekirse ruj etkisi kavramı ekonomide kriz dönemlerinde tüketicilerin, büyük harcamalardan kısarak, kendisini krizde değilmiş gibi hissettiren, nispeten küçük ama gösterişli harcamalara yönelmesini vurguluyor.”

İnsanlar, konut satın almak veya yatırım yapmanın kısa vadede kazandırmayacağını anladığında elindeki ufak miktar parayı harcamaya başlıyor.

İnsanlar, konut satın almak veya yatırım yapmanın kısa vadede kazandırmayacağını anladığında elindeki ufak miktar parayı harcamaya başlıyor.

Eğilmez’in yazısı şöyle devam etti:

“Giderek pahalı hale gelen ve erişilmesi giderek zorlaşan konut satın almak, araba satın almak imkânı olmadığını gören insanlar para biriktirmeyi bir yana bırakarak ellerine geçen parayı bu üç etkinin altında kalarak harcıyorlar. Hatta bu uğurda borç almaya, kredi kullanmaya yöneliyorlar. O nedenle restoranlar, kafeler dolu, pahalı cep telefonları yok satıyor, markalı kozmetik ürünler benzerlerine göre pahalı olmalarına karşın yüksek talep bulabiliyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın