Mahfi Eğilmez Ekonomik Krizlerde Ruj Etkisini Anlattı

Sosyal medyada veya çevrenizde en az bu bir kez bu cümleleri duymuşsunuzdur. Ya da bir dolu kafenin önünden geçerken “Kriz varsa nasıl dolu?” diye düşünmüşsünüzdür. İktisatçı Mahfi Eğilmez, tam da bu düşünceye değindi.

Kendi internet sitesinde yazı kaleme alan Eğilmez, şöyle dedi:

“Ne kadar yazıp çizip anlatsak da bazı arkadaşlar ısrarla sormaya devam ediyor: ‘Hocam AVM’ler, kafeler, restoranlar dolu, pahalı cep telefonlarını, saatleri, parfümleri, kılık kıyafeti insanlar kapış kapış alıyor, nerede kriz?’ Gülüyorum “işte tam da orada” diyorum. Anlamıyorlar tabii, arkamdan beni bu sorularıyla alt etmiş olduklarını düşünerek kıs kıs gülüyorlar muhtemelen.”