Mahfi Eğilmez Ekonomik Krizlerde Ruj Etkisini Anlattı
İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Orta Sınıf Nereye Gitti?” Başlıklı yazı kaleme aldı. Orta sınıfın kaybolmadığını; ‘gösteriş’ tüketimine yöneldiğini belirten Eğilmez, 'Kriz olmasına rağmen AVM'ler neden dolu?' diye düşünenlere yanıtı 'ruj etkisi'yle (lipstick effect) verdi. Peki, 'ruj etkisi' nedir? Mahfi Eğilmez, anlattı.
“Kriz var diyorlar, AVM’ler restoranlar nasıl dolu? Kriz varsa cep telefonları, kıyafetler kapış kapış nasıl alınıyor?”
Mahfi Eğilmez, bu durumun ‘ruj etkisi’ olduğunu söyledi. Peki ruj etkisi nedir?
İnsanlar, konut satın almak veya yatırım yapmanın kısa vadede kazandırmayacağını anladığında elindeki ufak miktar parayı harcamaya başlıyor.
