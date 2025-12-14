onedio
Gülşah Durbay Kimdir, Kaç Yaşında? Gülşah Durbay Hastalığı Nedir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 19:37

Manisa'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaşamını yitirdi. Durbay, bir süre önce rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Durbay'ın tedavisi devam ederken durumunun ağırlaştığı öğrenilmişti.

Peki Gülşah Durbay kimdir, hastalığı neydi?

Gülşah Durbay Kimdir?

Gülşah Durbay, Şehzadeler Belediye Başkanı'dır ve Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı olmuştur. Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Manisa'da başlayan eğitim hayatını 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde ve 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 

Durbay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı. İş hayatında gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yaptı.

Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi.

Gülşah Durbay Nereli?

Gülşah Durbay Manisalıdır.

Gülşah Durbay Kaç Yaşında?

Gülşah Durbay, 37 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gülşah Durbay Hastalığı Neydi?

Gülşah Durbay, göreve geldikten kısa bir süre sonra, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurmuştu. Bu süreçte görevini sürdürürken tedavisine de devam etmişti. 

Manisa'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Durbay'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken klinik durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği bildirilmişti. 14 Aralık tarihinde ise üzücü haber geldi ve Durbay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

