Gülşah Durbay Kimdir, Kaç Yaşında? Gülşah Durbay Hastalığı Nedir?

Gülşah Durbay, göreve geldikten kısa bir süre sonra, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurmuştu. Bu süreçte görevini sürdürürken tedavisine de devam etmişti.

Manisa'nın merkez Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rutin tedavisi için gittiği hastanede doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Durbay'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken klinik durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği bildirilmişti. 14 Aralık tarihinde ise üzücü haber geldi ve Durbay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.