Genç Yaşta Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın Videosu İzleyenleri Hüzünlendirdi

Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan video, Gülşah Durbay’ın vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere pek çok duygusal mesaj eşlik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın bugün, 14 Aralık 2025’te 37 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları peş peşe paylaşıldı. Bu süreçte, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Durbay’ın birlikte görüntülendiği bir video da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Söz konusu video, daha önce Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından da paylaşılmış, ikilinin seçim zaferini kutladıkları anları yansıtmıştı. Siyah-beyaz olarak düzenlenen görüntülere Erol Evgin’in “İşte Öyle Bir Şey” adlı parçası eşlik ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran 2025’te yaşamını yitirmişti.