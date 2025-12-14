onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Genç Yaşta Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın Videosu İzleyenleri Hüzünlendirdi

Genç Yaşta Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın Videosu İzleyenleri Hüzünlendirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2025 - 21:18

Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan video, Gülşah Durbay’ın vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere pek çok duygusal mesaj eşlik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın bugün, 14 Aralık 2025’te 37 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları peş peşe paylaşıldı. Bu süreçte, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Durbay’ın birlikte görüntülendiği bir video da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Söz konusu video, daha önce Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından da paylaşılmış, ikilinin seçim zaferini kutladıkları anları yansıtmıştı. Siyah-beyaz olarak düzenlenen görüntülere Erol Evgin’in “İşte Öyle Bir Şey” adlı parçası eşlik ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran 2025’te yaşamını yitirmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçim zaferi kutladıkları videodan geriye herkesi hüzünlendiren bir an kaldı.

İki belediye başkanının genç yaşta hayatını kaybetmesi herkesi üzdü.

İki belediye başkanının genç yaşta hayatını kaybetmesi herkesi üzdü.

Manisa'da görev yapan iki belediye başkanın 6 ay içinde gelen ölüm haberleri yakınlarını olduğu kadar tüm ülkeyi üzüntüye boğdu. İki isim de ölümlerinin ardından çok değerli sevgi sözleriyle uğurlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

😢😢😢

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.