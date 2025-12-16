40 Yıllık Kuaför Açıkladı: Saç Sağlığını Sessizce Bozan 5 Yaygın Alışkanlık

1. Saç tipine uygun olmayan tarak kullanımı

Her saç yapısı farklıdır ve kullanılan tarak ya da fırça bu yapıya uygun seçilmelidir. İnce, kalın, kıvırcık veya düz saçlar için doğru araç kullanılmadığında tarama işlemi saçta kopma ve kırılmalara neden olabilir. Doğru tarak, yalnızca şekillendirme sağlamaz; aynı zamanda saç derisindeki kan dolaşımını destekleyerek sağlıklı uzamaya katkıda bulunur.

2. Saçı gereğinden fazla ya da yetersiz yıkamak

Aşırı yıkama saç tellerini ve saç derisini kuruturken, seyrek yıkama ise kir, yağ ve ürün kalıntılarının birikmesine yol açar. McMillan, çoğu kişi için haftada iki ila üç kez saç yıkamanın dengeli ve sağlıklı bir rutin oluşturduğunu ifade ediyor.

3. Saç derisi bakımını ihmal etmek

Saçın sağlıklı uzayabilmesi için saç derisinin iyi durumda olması büyük önem taşır. Saç derisindeki birikme, hassasiyet veya tahriş gibi sorunlar göz ardı edildiğinde, çıkan saç telleri daha zayıf ve kırılmaya yatkın olur.

4. Isı koruması olmadan sık ısı kullanımı

Fön, maşa ve düzleştirici gibi ısı veren araçların koruyucu ürünler kullanılmadan düzenli şekilde uygulanması, saçın yapısına ciddi zarar verebilir. Isı koruyucu ürünler, saç telleri üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak bu hasarı azaltır.

5. Saç ürünlerinden kaçınmak

Bazı kişiler saç ürünlerinin ağırlık yapacağı endişesiyle kullanımından kaçınır. Ancak doğru ürün, doğru miktarda kullanıldığında saçı besler, parlaklık kazandırır ve ısıya karşı koruma sağlar. Asıl risk, ürünsüz şekilde saçın sürekli ısıya maruz bırakılmasıdır.