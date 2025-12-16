onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
40 Yıllık Kuaför Açıkladı: Saç Sağlığını Sessizce Bozan 5 Yaygın Alışkanlık

40 Yıllık Kuaför Açıkladı: Saç Sağlığını Sessizce Bozan 5 Yaygın Alışkanlık

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 12:45

Saç bakımında yapılan hatalar çoğu zaman büyük yanlışlardan değil, günlük hayatta fark edilmeden sürdürülen alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Meslekte 40 yılı geride bırakan ünlü kuaför Chris McMillan da tam olarak bu noktaya dikkat çekiyor. Yıllar içinde sayısız saç tipiyle çalışan McMillan’a göre, masum görünen bazı rutinler zamanla saçın yapısını zayıflatıyor, kırılmalara ve sağlıksız görünüme yol açıyor. İşte saç sağlığını fark edilmeden olumsuz etkileyen o yaygın alışkanlıklar…

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/iv...

Ünlü kuaför Chris McMillan, 40 yılı aşkın meslek deneyimiyle saç bakımına dair sık yapılan hatalara dikkat çekti.

Ünlü kuaför Chris McMillan, 40 yılı aşkın meslek deneyimiyle saç bakımına dair sık yapılan hatalara dikkat çekti.

Günlük hayatta fark edilmeden sürdürülen bazı alışkanlıkların zamanla ciddi saç hasarına yol açabildiğini de vurguluyor.

McMillan’ın paylaştığı bilgilere göre, dramatik hatalardan ziyade rutin haline gelen küçük yanlışlar saçın genel sağlığını zayıflatıyor ve uzun vadede kırılma, cansızlık ve dökülme gibi sorunlara zemin hazırlıyor.

İşte saç sağlığını olumsuz etkileyen beş temel alışkanlık

İşte saç sağlığını olumsuz etkileyen beş temel alışkanlık

1. Saç tipine uygun olmayan tarak kullanımı

Her saç yapısı farklıdır ve kullanılan tarak ya da fırça bu yapıya uygun seçilmelidir. İnce, kalın, kıvırcık veya düz saçlar için doğru araç kullanılmadığında tarama işlemi saçta kopma ve kırılmalara neden olabilir. Doğru tarak, yalnızca şekillendirme sağlamaz; aynı zamanda saç derisindeki kan dolaşımını destekleyerek sağlıklı uzamaya katkıda bulunur.

2. Saçı gereğinden fazla ya da yetersiz yıkamak

Aşırı yıkama saç tellerini ve saç derisini kuruturken, seyrek yıkama ise kir, yağ ve ürün kalıntılarının birikmesine yol açar. McMillan, çoğu kişi için haftada iki ila üç kez saç yıkamanın dengeli ve sağlıklı bir rutin oluşturduğunu ifade ediyor.

3. Saç derisi bakımını ihmal etmek

Saçın sağlıklı uzayabilmesi için saç derisinin iyi durumda olması büyük önem taşır. Saç derisindeki birikme, hassasiyet veya tahriş gibi sorunlar göz ardı edildiğinde, çıkan saç telleri daha zayıf ve kırılmaya yatkın olur.

4. Isı koruması olmadan sık ısı kullanımı

Fön, maşa ve düzleştirici gibi ısı veren araçların koruyucu ürünler kullanılmadan düzenli şekilde uygulanması, saçın yapısına ciddi zarar verebilir. Isı koruyucu ürünler, saç telleri üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak bu hasarı azaltır.

5. Saç ürünlerinden kaçınmak

Bazı kişiler saç ürünlerinin ağırlık yapacağı endişesiyle kullanımından kaçınır. Ancak doğru ürün, doğru miktarda kullanıldığında saçı besler, parlaklık kazandırır ve ısıya karşı koruma sağlar. Asıl risk, ürünsüz şekilde saçın sürekli ısıya maruz bırakılmasıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın