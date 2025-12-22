onedio
Genç Sporcudan, Kadınlara Sağlık Kontrolü Uyarısı: "22 Yaşında Kalpten Ölüyordum"

Ömer Faruk Kino
22.12.2025 - 14:07

22 yaşındaki elit netbol oyuncusu Kaitlin Lawrence’ın antrenman sırasında aniden yere yığılması, sağlıklı ve formda görünen genç kadınlarda kalp hastalığı riskine dair gizli kalmış bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Altı dakika boyunca bilinci kapalı kalan Lawrence’ın yaşadıkları, tıp dünyasında kadın sağlığına yönelik farkındalık eksikliğini ve erken teşhisin hayati önemini bir kez daha tartışmaya açtı.

Kaynak: BBC

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Kaitlin’in kalbine ritim izleyici bir cihaz yerleştirildi.

Ancak asıl sarsıcı gelişme bir yıl sonra bir maç günü yaşandı. Doktorundan gelen telefon, Kaitlin’in nabzının 11 saniye boyunca dakikada 294’e çıktığını bildiriyordu. Oysa normal bir egzersizde beklenen üst sınır yaklaşık 170’ti. Bu denli yüksek bir nabız, tıbbi açıdan hayati risk anlamına geliyordu. Yapılan tetkikler sonucunda teşhis kesinleşti: Aritmojenik kardiyomiyopati. Kalp kası hücrelerinin sağlıklı gelişmemesiyle ortaya çıkan bu nadir hastalık, Kaitlin’in elit spor kariyerini o anda sona erdirdi.

Dünya Kalp Federasyonu (WHF), Kaitlin’in hikayesinin bir istisna olmadığını vurguluyor.

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelinde hem kadınlar hem de erkekler için en yaygın ölüm nedeni olmasına rağmen, kadınlar tanı sürecinde çoğu zaman geri planda kalıyor. Toplumda yaygın olan “kalp hastalığı erkeklere özgüdür” düşüncesi, hem hastaların şikayetlerini ciddiye almamasına hem de doktorların belirtileri gözden kaçırmasına yol açabiliyor.

Kadınlarda kalp krizi belirtileri, erkeklerde sıkça görülen şiddetli göğüs ağrısından farklı olarak daha belirsiz şekilde ortaya çıkabiliyor. Çene, boyun ya da omuz ağrısı, nedeni açıklanamayan aşırı yorgunluk, mide bulantısı ve nefes darlığı gibi şikayetler çoğu zaman stres, psikolojik sorunlar ya da basit bir halsizlik olarak yorumlanıyor. Hatta bazı vakalarda, kalp krizi geçiren genç kadınlara yanlışlıkla “doğum sonrası depresyon” teşhisi konulduğu bile biliniyor.

Kardiyovasküler ölümlerin %20'si genetik faktörlerden kaynaklanırken, geri kalan %80’lik dilim yaşam şekillerimizden kaynaklanıyor.

Bu ölümler, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve tütün ürünlerinden uzak durmak gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebiliyor. Kaitlin, yaşadığı travmanın ardından şimdi kendi gibi genç sporcular için bir mücadele başlattı. Onun çabaları sayesinde İngiltere Netbol Süper Ligi, sporcuları için düzenli kalp taraması uygulamasını başlattı.

Kaitlin Lawrence’ın mesajı net: 'Bu kas sizi hayatta tutan kas.' Eğer açıklanamayan bayılmalar, ani çarpıntılar veya kalbinizin göğsünüzden fırlayacakmış gibi olduğu anlar yaşıyorsanız, bunu asla görmezden gelmeyin. Kalp sağlığı sadece ileri yaşın değil, bugünün meselesidir. Erken teşhis ve aile geçmişini bilmek, o 'yenilmez' hissettiğiniz hayatı size geri verebilir.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
