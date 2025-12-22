Genç Sporcudan, Kadınlara Sağlık Kontrolü Uyarısı: "22 Yaşında Kalpten Ölüyordum"

Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelinde hem kadınlar hem de erkekler için en yaygın ölüm nedeni olmasına rağmen, kadınlar tanı sürecinde çoğu zaman geri planda kalıyor. Toplumda yaygın olan “kalp hastalığı erkeklere özgüdür” düşüncesi, hem hastaların şikayetlerini ciddiye almamasına hem de doktorların belirtileri gözden kaçırmasına yol açabiliyor.

Kadınlarda kalp krizi belirtileri, erkeklerde sıkça görülen şiddetli göğüs ağrısından farklı olarak daha belirsiz şekilde ortaya çıkabiliyor. Çene, boyun ya da omuz ağrısı, nedeni açıklanamayan aşırı yorgunluk, mide bulantısı ve nefes darlığı gibi şikayetler çoğu zaman stres, psikolojik sorunlar ya da basit bir halsizlik olarak yorumlanıyor. Hatta bazı vakalarda, kalp krizi geçiren genç kadınlara yanlışlıkla “doğum sonrası depresyon” teşhisi konulduğu bile biliniyor.