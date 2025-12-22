Genç Sporcudan, Kadınlara Sağlık Kontrolü Uyarısı: "22 Yaşında Kalpten Ölüyordum"
22 yaşındaki elit netbol oyuncusu Kaitlin Lawrence’ın antrenman sırasında aniden yere yığılması, sağlıklı ve formda görünen genç kadınlarda kalp hastalığı riskine dair gizli kalmış bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Altı dakika boyunca bilinci kapalı kalan Lawrence’ın yaşadıkları, tıp dünyasında kadın sağlığına yönelik farkındalık eksikliğini ve erken teşhisin hayati önemini bir kez daha tartışmaya açtı.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Kaitlin’in kalbine ritim izleyici bir cihaz yerleştirildi.
Dünya Kalp Federasyonu (WHF), Kaitlin’in hikayesinin bir istisna olmadığını vurguluyor.
Kardiyovasküler ölümlerin %20'si genetik faktörlerden kaynaklanırken, geri kalan %80’lik dilim yaşam şekillerimizden kaynaklanıyor.
