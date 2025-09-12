Eurovision 2026 Öncesi Kriz: İsrail Katılırsa Çekilecek Ülkeler Belli Oldu!

Ancak 2026’da yapılacak yarışma öncesinde büyük bir kriz patlak verdi. İsrail’in yarışmaya katılıp katılmayacağı tartışmaları, bazı ülkelerin rest çekmesine neden oldu.

Eurovision 2025, İsveç’in Malmö kentinde gerçekleşmiş ve milyonlarca izleyiciye unutulmaz anlar yaşatmıştı. Görkemli sahne şovları, kıyafetler ve sürpriz performanslarla hatırlanan yarışmada birinci olan ülke İsviçre olmuştu. Ancak sahne şovlarının yanı sıra, politik tartışmalar ve bazı ülkelerin İsrail’e tepkileri hafızalara yerleşmişti.

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, heyecan dolu performanslarla 69. kez müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve ev sahibi İsviçre’nin yayın kuruluşu SRG SSR tarafından organize edilen yarışma, geçen yılki zaferin ardından İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirildi. 2024’te “The Code” adlı şarkısıyla Nemo, ülkesine büyük bir zafer kazandırmış ve Eurovision tarihine adını yazdırmıştı.

Avusturya, 2025’te JJ’in “Wasted Love” şarkısıyla kazandığı için, 2026 yarışmasını Avusturya’da düzenleyecek. Eurovision 2026 için hazırlıklar sürerken, İsrail’in katılımına yönelik tartışmalar Avrupa’nın gündemine oturdu. Birçok ülke bu konuda net tavır aldı: