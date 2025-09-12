Eurovision 2026 Öncesi Kriz: İsrail Katılırsa Çekilecek Ülkeler Belli Oldu!
2026 Eurovision Şarkı Yarışmasının Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Bu yıl Viyana, Avusturya'da gerçekleşecek organizasyon, her zamanki gibi milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Ancak yarışma öncesinde büyük bir kriz patlak verdi: İsrail’in katılımı tartışmalara neden olarak, bazı ülkelerin yarışmadan çekilme ihtimalini gündeme getirdi.
Eurovision 2025'in kazananı Avusturyalı sanatçı JJ, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in katılımını eleştirerek, 'Umarım gelecek yıl yarışma Viyana'da İsrail olmadan gerçekleşir' demiş, ayrıca, 70'ten fazla eski Eurovision katılımcısı, İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eurovision şarkı yarışması yıllardır müzik ve eğlencenin bir araya geldiği, milyonları ekran başına kilitleyen ve heyecan yaratan bir organizasyon olmaya devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın