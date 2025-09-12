onedio
Eurovision 2026 Öncesi Kriz: İsrail Katılırsa Çekilecek Ülkeler Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2025 - 20:18

2026 Eurovision Şarkı Yarışmasının Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Bu yıl Viyana, Avusturya'da gerçekleşecek organizasyon, her zamanki gibi milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 

Ancak yarışma öncesinde büyük bir kriz patlak verdi: İsrail’in katılımı tartışmalara neden olarak, bazı ülkelerin yarışmadan çekilme ihtimalini gündeme getirdi.

Eurovision 2025'in kazananı Avusturyalı sanatçı JJ, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in katılımını eleştirerek, 'Umarım gelecek yıl yarışma Viyana'da İsrail olmadan gerçekleşir' demiş, ayrıca, 70'ten fazla eski Eurovision katılımcısı, İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Eurovision şarkı yarışması yıllardır müzik ve eğlencenin bir araya geldiği, milyonları ekran başına kilitleyen ve heyecan yaratan bir organizasyon olmaya devam ediyor.

Ancak 2026'da yapılacak yarışma öncesinde büyük bir kriz patlak verdi. İsrail'in yarışmaya katılıp katılmayacağı tartışmaları, bazı ülkelerin rest çekmesine neden oldu.

Ancak 2026’da yapılacak yarışma öncesinde büyük bir kriz patlak verdi. İsrail’in yarışmaya katılıp katılmayacağı tartışmaları, bazı ülkelerin rest çekmesine neden oldu.

Eurovision 2025, İsveç’in Malmö kentinde gerçekleşmiş ve milyonlarca izleyiciye unutulmaz anlar yaşatmıştı. Görkemli sahne şovları, kıyafetler ve sürpriz performanslarla hatırlanan yarışmada birinci olan ülke İsviçre olmuştu. Ancak sahne şovlarının yanı sıra, politik tartışmalar ve bazı ülkelerin İsrail’e tepkileri hafızalara yerleşmişti.

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, heyecan dolu performanslarla 69. kez müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve ev sahibi İsviçre’nin yayın kuruluşu SRG SSR tarafından organize edilen yarışma, geçen yılki zaferin ardından İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirildi. 2024’te “The Code” adlı şarkısıyla Nemo, ülkesine büyük bir zafer kazandırmış ve Eurovision tarihine adını yazdırmıştı. 

Avusturya, 2025’te JJ’in “Wasted Love” şarkısıyla kazandığı için, 2026 yarışmasını Avusturya’da düzenleyecek. Eurovision 2026 için hazırlıklar sürerken, İsrail’in katılımına yönelik tartışmalar Avrupa’nın gündemine oturdu. Birçok ülke bu konuda net tavır aldı:

  • İrlanda (RTÉ): “İsrail katılırsa biz yokuz.” diyerek kesin bir tavır koydu.

  • Hollanda (AVROTROS): İsrail sahnede olursa biz olmayacağız açıklamasıyla rest çekti.

  • Slovenya (RTVSLO): Katılımı İsrail’e bağladı, aksi durumda çekileceklerini ima etti.

  • İzlanda (RÚV): Katılım belirsiz; Aralık’taki EBU toplantısından sonra karar verecek.

  • İspanya (RTVE): Kültür Bakanı, İsrail’in yarışmada yer almaması gerektiğini söyledi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
