Vücudunun Yüzde 98'i Dövmelerle Kaplı Olan Kadının Harcadığı Para Bizim Çenemizi Yordu

Avustralyalı model, bedenine yaptığı değişimlerde dövmelerle sınırlı kalmayıp, çeşitli estetik operasyonlar geçirerek vücut modifikasyonları da yaptırdı.

Dilini ameliyat ile ikiye ayırdı, dermal piercingler taktırdı ve kafatasına cerrahi olarak “boynuz” yerleştirildi. En tehlikeli işlemlerinden biri ise gözlerini dövmeyle maviye boyatmak oldu. İlk işlem sonrası üç hafta boyunca görme kaybı yaşadı ancak bu bile onu durduramadı...