Vücudunun Yüzde 98'i Dövmelerle Kaplı Olan Kadının Harcadığı Para Bizim Çenemizi Yordu
Genç yaşından itibaren başladığı dövme yolculuğunda vücudunun neredeyse dövmesiz bir yerini bırakmayan Avusturalyalı genç kadın, harcadığı para ile de dudakları uçuklattı. Bakalım dövmeler için harcanan minik servet hakkında siz ne düşüneceksiniz...
“Avustralya’nın en dövmeli kadını” olarak bilinen Amber Luke ile tanışın: Kendisi genç yaşlardan itibaren vücudunu dövmelerle kaplamaya başladı.
Luke bununla da yetinmiyor: Aynı zamanda ileri derece estetik modifikasyonlar da yaptırıyor.
Luke gelen eleştirileri de pek umursuyor gibi değil: Aksine güzellik standartlarına baş kaldırıyor (!)
Elbette vücudunun %98'ini dövmelerle kaplamanın maddi yükü de var... Konuk olduğu bir yayında, harcadığı parayı açıklayarak adeta dudak uçuklattı.
Yorumu size bıraktık. 👀
