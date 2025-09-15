onedio
Vücudunun Yüzde 98'i Dövmelerle Kaplı Olan Kadının Harcadığı Para Bizim Çenemizi Yordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 17:20

Genç yaşından itibaren başladığı dövme yolculuğunda vücudunun neredeyse dövmesiz bir yerini bırakmayan Avusturalyalı genç kadın, harcadığı para ile de dudakları uçuklattı. Bakalım dövmeler için harcanan minik servet hakkında siz ne düşüneceksiniz... 

Detaylar 👇

“Avustralya’nın en dövmeli kadını” olarak bilinen Amber Luke ile tanışın: Kendisi genç yaşlardan itibaren vücudunu dövmelerle kaplamaya başladı.

Henüz 16 yaşındayken ilk dövmesini yaptıran Amber, kısa sürede bu tutkusunu hayatının merkezine aldı. 

Bugün 30 yaşında olan model, vücudunda ilginç portrelerden, sembolik motiflere kadar her türlü dövmeyi taşıyor. Vücudunun %98’i dövmelerle kaplı.

Luke bununla da yetinmiyor: Aynı zamanda ileri derece estetik modifikasyonlar da yaptırıyor.

Avustralyalı model, bedenine yaptığı değişimlerde dövmelerle sınırlı kalmayıp, çeşitli estetik operasyonlar geçirerek vücut modifikasyonları da yaptırdı. 

Dilini ameliyat ile ikiye ayırdı, dermal piercingler taktırdı ve kafatasına cerrahi olarak “boynuz” yerleştirildi. En tehlikeli işlemlerinden biri ise gözlerini dövmeyle maviye boyatmak oldu. İlk işlem sonrası üç hafta boyunca görme kaybı yaşadı ancak bu bile onu durduramadı...

Luke gelen eleştirileri de pek umursuyor gibi değil: Aksine güzellik standartlarına baş kaldırıyor (!)

Dövme modeli çoğu kişi tarafından eleştirilse de, yorumlara aldırış etmediğini söylüyor. 

Bazen ruhsal olarak daha güçlü, bazen daha zayıf olabiliyorum. Ama herkesin güzellik anlayışı farklıdır.

Elbette vücudunun %98'ini dövmelerle kaplamanın maddi yükü de var... Konuk olduğu bir yayında, harcadığı parayı açıklayarak adeta dudak uçuklattı.

Luke, bazı sanatçıların kendisine ücretsiz dövmeler yaptğını söyleyerek, dövemeleri için toplamda 177 bin Sterlin (yaklaşık 9,9 milyon TL) harcadığını açıkladı. Bu sayı, Luke'ın yalnızca dövmeler için ödediği miktar.

Yorumu size bıraktık. 👀

