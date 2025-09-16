Devlerin Aşkı Büyük Olur: 2 Metre Boyuna Rağmen Kısa Boylu Sevgilisinden Vazgeçmeyen Kadın

Haibao News’in haberine göre takma adı Zihao olan erkek ve sevgilisi Xiaoyue, üç yıl önce Xiaoyue’nin yaptığı bir canlı yayın sırasında tanıştı. Zihao, yayın sırasında yazdığı yorumlarla onunla sohbet etmeye başladı. İkili kısa sürede birbirinden hoşlanarak ilişkiye başladı. O günden bu yana iki yılı aşkın süredir birlikteler.

Zihao, ilişkinin başından bu yana çevresinden, özellikle de ailesinden tepki gördüğünü söylüyor. “Ailem, onun boyu nedeniyle ilişkimize karşı çıktı. Ama biz birlikte bir ömür geçirmeye kararlıydık” diye konuşuyor.