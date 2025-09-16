Devlerin Aşkı Büyük Olur: 2 Metre Boyuna Rağmen Kısa Boylu Sevgilisinden Vazgeçmeyen Kadın
'Aşk engel tanımaz' lafını duymayanımız yok. Bazı çiftler de bunu her fırsatta kanıtlıyor. Çin’in güneybatısından gelen bu hikayede ise 2 metre boyundaki kadın ve 1.68 boyundaki adamın aşkını konuşacağız. Öyle ki, çiftin bir çocuğu da olacak!
Buyurun detaylara... 👇
Çin’in güneybatısında yaşayan bir çift, aralarındaki boy farkıyla sosyal medyada gündem oldu.
Çifte gelen eleştiriler sadece sosyal medyadan değil: Kendi ailelerinin tepkisine rağmen ilişkilerine sahip çıktan çiftimiz, yaklaşık 2 yıldır beraber.
Tüm engellere rağmen evlenen Çinli çift, bir bebek bekliyor! Doktorlar bebeğin gelişiminin normal olduğunu açıkladı.
Xiaoyue, “Ebeveyn sevgisinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama kendi bebeğimi taşıyorum ve ona en güzel sevgiyi vermek istiyorum” sözleri ise yüreklerimizi burkmadı değil...
