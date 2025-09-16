onedio
Devlerin Aşkı Büyük Olur: 2 Metre Boyuna Rağmen Kısa Boylu Sevgilisinden Vazgeçmeyen Kadın

Devlerin Aşkı Büyük Olur: 2 Metre Boyuna Rağmen Kısa Boylu Sevgilisinden Vazgeçmeyen Kadın

Çin
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 13:29

'Aşk engel tanımaz' lafını duymayanımız yok. Bazı çiftler de bunu her fırsatta kanıtlıyor. Çin’in güneybatısından gelen bu hikayede ise 2 metre boyundaki kadın ve 1.68 boyundaki adamın aşkını konuşacağız. Öyle ki, çiftin bir çocuğu da olacak!

Buyurun detaylara... 👇

Kaynak: https://www.scmp.com/news/people-cult...
Çin’in güneybatısında yaşayan bir çift, aralarındaki boy farkıyla sosyal medyada gündem oldu.

Erkek 1,68 metre boyunda, kadın ise 2,20 metre. Bu sıra dışı fark, kısa sürede hararetli tartışmaların fitilini ateşledi.

Belki erkek uzun, kadın kısa olsa bu kadar konuşulmazdı. Yalan mı?

Çifte gelen eleştiriler sadece sosyal medyadan değil: Kendi ailelerinin tepkisine rağmen ilişkilerine sahip çıktan çiftimiz, yaklaşık 2 yıldır beraber.

Haibao News’in haberine göre takma adı Zihao olan erkek ve sevgilisi Xiaoyue, üç yıl önce Xiaoyue’nin yaptığı bir canlı yayın sırasında tanıştı. Zihao, yayın sırasında yazdığı yorumlarla onunla sohbet etmeye başladı. İkili kısa sürede birbirinden hoşlanarak ilişkiye başladı. O günden bu yana iki yılı aşkın süredir birlikteler.

Zihao, ilişkinin başından bu yana çevresinden, özellikle de ailesinden tepki gördüğünü söylüyor. “Ailem, onun boyu nedeniyle ilişkimize karşı çıktı. Ama biz birlikte bir ömür geçirmeye kararlıydık” diye konuşuyor.

Tüm engellere rağmen evlenen Çinli çift, bir bebek bekliyor! Doktorlar bebeğin gelişiminin normal olduğunu açıkladı.

Yapılan kontrollerde bebeğin sağlıklı olduğu açıklandı. Doktorlar, ileride çocuğun 2 metre boya ulaşabileceğini öngörüyor. Sosyal medyada toksik olmayan kullanıcılardan da çifte destek mesajları yağdı: 

Birbirlerini seviyorlar, bu en önemlisi. Ömür boyu mutlu olsunlar.

Xiaoyue, “Ebeveyn sevgisinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama kendi bebeğimi taşıyorum ve ona en güzel sevgiyi vermek istiyorum” sözleri ise yüreklerimizi burkmadı değil...

Bizlere de boy farkını eleştirmek değil, mutluluk dilemek düşer.

