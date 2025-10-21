onedio
Murat Dalkılıç'tan 'Kocalarına Yemek Yapmayan Kadınların Evlilikleri Daha Mutlu' Araştırmasına Olay Rest!

Murat Dalkılıç’tan ‘Kocalarına Yemek Yapmayan Kadınların Evlilikleri Daha Mutlu’ Araştırmasına Olay Rest!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.10.2025 - 10:28

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Harvard Üniversitesi kaynaklı “Kocalarına yemek yapmayan kadınlar daha mutlu” araştırmasına sosyal medyada sert çıktı. Dalkılıç, yemek yapmanın evde bereket ve iletişimin temel unsuru olduğunu belirterek, bu tür haberlerin toplumu yanlış yönlendirdiğini savundu.

Murat Dalkılıç, Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak, hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sıkça gündemde.

Murat Dalkılıç, Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak, hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sıkça gündemde.

Murat Dalkılıç, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son dönemde ise oyuncu Özgü Kaya ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen şarkıcı manşetlerden düşmüyor. Çift, sosyal medyada ve etkinliklerde bir araya gelerek ilişkilerini gözler önüne sererken, Murat Dalkılıç, Harvard Üniversitesi kaynaklı “evde yemek yapmayan kadınlar daha mutlu” araştırmasına verdiği tepkiyle adından bahsettirdi.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Dalkılıç, "Kocalarına evde yemek yapmayan kadınların evliliklerinin daha mutlu olduğu" tespitine sert bir çıkış yaptı.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Dalkılıç, "Kocalarına evde yemek yapmayan kadınların evliliklerinin daha mutlu olduğu" tespitine sert bir çıkış yaptı.

'YEMEK PİŞMEYEN EVDE BEREKET YOKTUR… Bu da benim iddiam. Hadi bakalım biz de bir soralım 12 bin kişiye… Sofra olmaz, birbirimiz için girilen en ufak çabaya teşekkür edilmez, birbirimizi şereflendirmeyi unuturuz, diyalog kurulmaz, işte bereketsiz bu söylediklerim gibi onlardır. Bu gibi insani iletişim unsurlarının ta kendisidir. Telefona bakarak yaşayan bir dünyaya bunu sorarsa bu cevabı alırsın tabii 🤦🏻‍♂️ Şu aptal saptal haberleri insanların önüne getirmeyi nasıl durdururuz biz ya, doğru sanıyor insanlar bunları.' şeklinde çıkışta bulunan Murat Dalkılıç, ardından ikinci paylaşımına şunları ekledi: 'Az önceki habere istinaden şunu da ekleyeyim. Bütün kadim anlatılardan bu yana kadının toprak olduğunun sembolü görülür. Toprak yeşertir, dünya unsurları da yeşereni içleştirir. O yeşertide bir hayat tılsımı gizlidir ve bu formülle idame olur. Bu “dünya” tanımı makro boyut gibi düşünülse de bunun mikro formatı “aile”dir. O çorbanın tuzunu evin kadını atmazsa içleştirme merasimi eksik kalır. İşte bu yüzden binlerce yıldır bu görevi büyük bir meşakkatle kadın üstlenir. Bugün bu kavramların altının boşalması üzücü tabii… Kimse aç kalmaz yemek yapmazsak ama yaptığımız yemek de sadece bir yemek değildir, bu önemli...'

