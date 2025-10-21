Murat Dalkılıç’tan ‘Kocalarına Yemek Yapmayan Kadınların Evlilikleri Daha Mutlu’ Araştırmasına Olay Rest!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Harvard Üniversitesi kaynaklı “Kocalarına yemek yapmayan kadınlar daha mutlu” araştırmasına sosyal medyada sert çıktı. Dalkılıç, yemek yapmanın evde bereket ve iletişimin temel unsuru olduğunu belirterek, bu tür haberlerin toplumu yanlış yönlendirdiğini savundu.
Murat Dalkılıç, Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak, hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla sıkça gündemde.
Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Dalkılıç, "Kocalarına evde yemek yapmayan kadınların evliliklerinin daha mutlu olduğu" tespitine sert bir çıkış yaptı.
