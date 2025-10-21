Murat Dalkılıç’tan ‘Kocalarına Yemek Yapmayan Kadınların Evlilikleri Daha Mutlu’ Araştırmasına Olay Rest!

'YEMEK PİŞMEYEN EVDE BEREKET YOKTUR… Bu da benim iddiam. Hadi bakalım biz de bir soralım 12 bin kişiye… Sofra olmaz, birbirimiz için girilen en ufak çabaya teşekkür edilmez, birbirimizi şereflendirmeyi unuturuz, diyalog kurulmaz, işte bereketsiz bu söylediklerim gibi onlardır. Bu gibi insani iletişim unsurlarının ta kendisidir. Telefona bakarak yaşayan bir dünyaya bunu sorarsa bu cevabı alırsın tabii 🤦🏻‍♂️ Şu aptal saptal haberleri insanların önüne getirmeyi nasıl durdururuz biz ya, doğru sanıyor insanlar bunları.' şeklinde çıkışta bulunan Murat Dalkılıç, ardından ikinci paylaşımına şunları ekledi: 'Az önceki habere istinaden şunu da ekleyeyim. Bütün kadim anlatılardan bu yana kadının toprak olduğunun sembolü görülür. Toprak yeşertir, dünya unsurları da yeşereni içleştirir. O yeşertide bir hayat tılsımı gizlidir ve bu formülle idame olur. Bu “dünya” tanımı makro boyut gibi düşünülse de bunun mikro formatı “aile”dir. O çorbanın tuzunu evin kadını atmazsa içleştirme merasimi eksik kalır. İşte bu yüzden binlerce yıldır bu görevi büyük bir meşakkatle kadın üstlenir. Bugün bu kavramların altının boşalması üzücü tabii… Kimse aç kalmaz yemek yapmazsak ama yaptığımız yemek de sadece bir yemek değildir, bu önemli...'