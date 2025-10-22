onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fenomen Hakan Hepcan, Ahmet Kural'ın Kendisine Okan Bayülgen'le İlgili Geçtiği Uyarıyı Paylaştı!

Fenomen Hakan Hepcan, Ahmet Kural'ın Kendisine Okan Bayülgen'le İlgili Geçtiği Uyarıyı Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 23:17

İçerik Devam Ediyor

Ekşi Sözlük yazarı ve Twitter fenomeni Hakan Hepcan, Ahmet Kural'ın kendisine Okan Bayülgen'le ilgili yaptığı uyarıyı ilk kez paylaştı. 

Okan Bayülgen'in programına çıkmadan önce Ahmet Kural'ı aradığını söyleyen fenomen Hakan Hepcan, Ahmet Kural'ın Okan Bayülgen hakkında kendisine söylediği şeyleri itiraf etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ekşi Sözlük yazarı ve Twitter fenomeni Hakan Hepcan bu sefer Okan Bayülgen itirafıyla gözleri üzerine çekti.

Ekşi Sözlük yazarı ve Twitter fenomeni Hakan Hepcan bu sefer Okan Bayülgen itirafıyla gözleri üzerine çekti.

Okan Bayülgen'in programına çıkmadan önce Ahmet Kural'ı aradığını söyleyen fenomen Hakan Hepcan, 'Abi böyle bir durum var, gideyim mi gitmeyeyim mi?' dediğini söyledi. 

'Ahmet Kural da 'Abi dedi. 'Seni öpecek' dedi. Öpüleceğini bile bile gir oraya çünkü Okan en hype zamanında alır seni kullanır demeye getirdi. Bunu da söylemiş olduk buradan ama...' itirafında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın