Eğitime Kar Engeli: 8 Kentte Okullar Tatil Edildi

Yoğun kar yağışının beklendiği iller açıklandı. Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından bazı il ve ilçelere eğitime 1 gün ara verildi.

Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’de kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtilerek okullar tatil edildi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Okulların tatil edildiği kentler şöyle: