Eğitime Kar Engeli: 8 Kentte Okullar Tatil Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2026 - 07:40

Meteoroloji 26 Şubat 2026 günü için pek çok kente kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkenin doğusunda yoğun kar yağışı beklenirken art arda uyarılar geldi. Uyarıların ardından peş peşe 'okullar tatil' haberleri gelmeye başladı. Bazı il ve ilçelere eğitime 1 gün ara verildi.

Kar tatili olan iller belli oldu. 8 kentte eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışının beklendiği iller açıklandı. Meteoroloji’den yapılan uyarıların ardından bazı il ve ilçelere eğitime 1 gün ara verildi. 

Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’de kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtilerek okullar tatil edildi. 

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

Okulların tatil edildiği kentler şöyle: 

  • Erzurum'da kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

  • Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

  • Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

  • Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

  • Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

