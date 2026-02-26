Eğitime Kar Engeli: 8 Kentte Okullar Tatil Edildi
Meteoroloji 26 Şubat 2026 günü için pek çok kente kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkenin doğusunda yoğun kar yağışı beklenirken art arda uyarılar geldi. Uyarıların ardından peş peşe 'okullar tatil' haberleri gelmeye başladı. Bazı il ve ilçelere eğitime 1 gün ara verildi.
Kar tatili olan iller belli oldu. 8 kentte eğitime ara verildi.
