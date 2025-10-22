Adamlar'dan Sonra Bir Gol Daha Yedik: Son Feci Bisiklet Grubunun Dağıldığı Öğrenildi!
Can Sürmen, Erkin Sağsen, Ozan Özgül ve Arda Kemirgent'ten ve birçok şarkısıyla milyonların kalbini kazanmış Son Feci Bisiklet grubunun dağıldığı ortaya çıktı.
Bir devir daha kapandı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Birçok şarkısı dillere pelesenk olan, ismiyle de hemen dikkat çeken Son Feci Bisiklet grubuna mutlaka denk gelmişsinizdir.
Geçtiğimiz saatlerde, Bir Baba Indie isimli YouTube kanalının Ne Var Ne Yok? programında grubun son durumu paylaşıldı.
