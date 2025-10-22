onedio
Adamlar'dan Sonra Bir Gol Daha Yedik: Son Feci Bisiklet Grubunun Dağıldığı Öğrenildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 22:54

Can Sürmen, Erkin Sağsen, Ozan Özgül ve Arda Kemirgent'ten ve birçok şarkısıyla milyonların kalbini kazanmış Son Feci Bisiklet grubunun dağıldığı ortaya çıktı. 

Bir devir daha kapandı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Birçok şarkısı dillere pelesenk olan, ismiyle de hemen dikkat çeken Son Feci Bisiklet grubuna mutlaka denk gelmişsinizdir.

Ankara çıkışlı alternatif rock sahnesinin kült isimlerinden Son Feci Bisiklet, 2011’den bu yana ironi yüklü sözlerini basit ama vurucu melodilerle buluşturarak geniş bir kitle edindi. 

“Bu Kız” ve “Bikinisinde Astronomi” gibi şarkılarla dijital platformlarda milyonlara ulaşan grup; “Uyku”, “Kaybol”, “Gaffola”, “Sıkıntı Var”, “Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın” ve “İ.K.O.” ile de hem konser setlist’lerinin hem çalma listelerinin demirbaşı oldu.

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, sahne de almayan Son Feci Bisiklet hakkında son günlerde sosyal medyada “grup dağıldı mı?” iddiaları dolaşsa da resmi herhangi bir açıklama yoktu.

Geçtiğimiz saatlerde, Bir Baba Indie isimli YouTube kanalının Ne Var Ne Yok? programında grubun son durumu paylaşıldı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
