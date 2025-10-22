Adamlar'dan Sonra Bir Gol Daha Yedik: Son Feci Bisiklet Grubunun Dağıldığı Öğrenildi!

Ankara çıkışlı alternatif rock sahnesinin kült isimlerinden Son Feci Bisiklet, 2011’den bu yana ironi yüklü sözlerini basit ama vurucu melodilerle buluşturarak geniş bir kitle edindi.

“Bu Kız” ve “Bikinisinde Astronomi” gibi şarkılarla dijital platformlarda milyonlara ulaşan grup; “Uyku”, “Kaybol”, “Gaffola”, “Sıkıntı Var”, “Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın” ve “İ.K.O.” ile de hem konser setlist’lerinin hem çalma listelerinin demirbaşı oldu.

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, sahne de almayan Son Feci Bisiklet hakkında son günlerde sosyal medyada “grup dağıldı mı?” iddiaları dolaşsa da resmi herhangi bir açıklama yoktu.