Rize’nin Çamlıhemşin İlçesindeki 3 Metrelik Kar Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıkardı

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesindeki 3 Metrelik Kar Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıkardı

Rize
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.02.2026 - 00:10

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası'nda uzun süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi aştı. 2 bin 300 rakımdaki yaylada evler görünmez hale gelirken, yaylanın son hali dron kamerası ile kaydedildi.

Rize’nin yaylasından kartpostallık görüntüler.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti. 7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
