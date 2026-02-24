onedio
CIA'den İran Halkına Farsça "Güvenli Muhbirliği" Çağrısı

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2026 - 23:21

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı son yılların en yüksek seviyesine gelmişken, her an İran’a saldırı yapılabileceği iddia ediliyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) da X’te Farsça paylaşım yaparak İran halkına muhbirlik çağrısı yaptı. CIA, yayımladığı 2 dakikalık video ile kendilerine nasıl güvenli şekilde bilgi ulaştırabileceklerini açıkladı.

ABD, Irak savaşında olduğu gibi Orta Doğu’ya askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

Savaş gemileri, savaş uçakları, tanker uçakları peş peşe ABD’nin Orta Doğu’daki üslerine gelirken, ABD ile İsrail güçlerinin İran’a yönelik kapsamlı askeri operasyona başlayacağı iddia ediliyor.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı ise X platformundaki Farsça hesabından yaptığı paylaşımda İran halkına çağrıda bulunarak kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

CIA, açıklamasında, 'Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında, güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi.

Videoda, İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınılarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.

