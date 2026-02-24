CIA'den İran Halkına Farsça "Güvenli Muhbirliği" Çağrısı
ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı son yılların en yüksek seviyesine gelmişken, her an İran’a saldırı yapılabileceği iddia ediliyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) da X’te Farsça paylaşım yaparak İran halkına muhbirlik çağrısı yaptı. CIA, yayımladığı 2 dakikalık video ile kendilerine nasıl güvenli şekilde bilgi ulaştırabileceklerini açıkladı.
ABD, Irak savaşında olduğu gibi Orta Doğu’ya askeri yığınak yapmaya devam ediyor.
