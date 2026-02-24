onedio
article/comments
article/share
Ünlü Sunucu Kayıp Annesini Bulmasına Yardım Edene 1 Milyon Dolar Ödül Vereceğini Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2026 - 22:45

ABD’li ünlü sunucu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie, yaklaşık 3 hafta önce evine giren kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı. Guthrie’nin, 84 yaşındaki annesinin bulunmasını sağlayacak kişiye 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi kaçırılmıştı.

Yaşlı kadından 24 gündür herhangi bir haber alınamazken, Savannah Guthrie yaptığı paylaşımlarda annesi için 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

“Annemiz gece yarısı yatağından alındığından beri 24 gün geçti.' diyen Guthrie, hâlâ bir 'mucize' beklemekle birlikte 84 yaşındaki kadının çoktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimaline de kendini hazırladığını vurguladı.

Guthrie, 'Ama onun nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eve dönmesi gerekiyor. Bu nedenle bulunmasına yardımcı olacak her türlü bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül veriyoruz.' ifadesini kullandı.

Yaşlı kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının iş birliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların, FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.

