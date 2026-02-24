Ünlü Sunucu Kayıp Annesini Bulmasına Yardım Edene 1 Milyon Dolar Ödül Vereceğini Açıkladı

Yaşlı kadından 24 gündür herhangi bir haber alınamazken, Savannah Guthrie yaptığı paylaşımlarda annesi için 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

“Annemiz gece yarısı yatağından alındığından beri 24 gün geçti.' diyen Guthrie, hâlâ bir 'mucize' beklemekle birlikte 84 yaşındaki kadının çoktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimaline de kendini hazırladığını vurguladı.

Guthrie, 'Ama onun nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eve dönmesi gerekiyor. Bu nedenle bulunmasına yardımcı olacak her türlü bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül veriyoruz.' ifadesini kullandı.