Boşanma Sayısı Evliliklerin Yüzde 35’ine Yükseldi: TÜİK Dikkat Çeken Evlilik İstatistiklerini Paylaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2026 - 21:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı evlilik istatistiklerini paylaştı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 552 bin 237 çift dünyaevine girdi. Boşanan çiftlerin sayısı ise 193 bin 793 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de boşanma ile sonuçlananan evliliklerin oranı geçtiğimiz yıl yüzde 35’e yükseldi. En Yüksek boşanma hızına sahip il İzmir olurken, en yüksek evlilik hızı ise Gaziantep’te ortaya çıktı. Türkiye’de hem damatlarda hem de gelinlerde ise yabancı uruklu olarak Suriyeliler ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin düşen doğum hızı ile ilgili üst üste uyarılar gelirken, 2025’in evlilik istatistikleri de ortaya çıktı.

Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2025'te binde 6,43 olarak belirlendi.

Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 olurken 2025'te 193 bin 793 olarak gerçekleşti. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı, geçen yıl binde 2,26 olarak hesaplandı.

Yayınlanan son istatistiğe göre boşanma sayıyı evliliklerin yüzde 35’ine yükselmiş oldu.

En yüksek evlilik hızı Gaziantep’te olurken, en yüksek boşanma hızı ise İzmir’de yaşandı.

Kaba evlenme hızının geçen yıl en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep olurken, bu ili binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,5 ile Şanlıurfa izledi.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan takip etti.

Kaba boşanma hızının 2025'te en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir olarak kayıtlara geçti. Bu ilin ardından binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli geldi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari olarak belirlendi. Hakkari'yi binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.

Yabancı damat ve gelinlerde Suriyeliler ilk sırada.

Toplam evlenmeler içinde yabancıların oranı da incelendi. Buna göre, yabancı damatların sayısı 2025'te 5 bin 347 olurken bu sayı toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısı 28 bin 646 olurken bunların, toplam gelinlerin yüzde 5,2'sini oluşturduğu görüldü.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 20,9 ile Suriyeliler birinci sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 18,8 ile Alman ve yüzde 5 ile Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinler içinde yüzde 13,8 ile Suriyeliler birinci sırada dikkati çekti. Bu gelinleri yüzde 13,7 ile Özbek ve yüzde 9,6 ile Faslılar takip etti.

İsmail Kahraman
