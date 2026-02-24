Boşanma Sayısı Evliliklerin Yüzde 35’ine Yükseldi: TÜİK Dikkat Çeken Evlilik İstatistiklerini Paylaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı evlilik istatistiklerini paylaştı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 552 bin 237 çift dünyaevine girdi. Boşanan çiftlerin sayısı ise 193 bin 793 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de boşanma ile sonuçlananan evliliklerin oranı geçtiğimiz yıl yüzde 35’e yükseldi. En Yüksek boşanma hızına sahip il İzmir olurken, en yüksek evlilik hızı ise Gaziantep’te ortaya çıktı. Türkiye’de hem damatlarda hem de gelinlerde ise yabancı uruklu olarak Suriyeliler ilk sırada yer aldı.
Türkiye’nin düşen doğum hızı ile ilgili üst üste uyarılar gelirken, 2025’in evlilik istatistikleri de ortaya çıktı.
En yüksek evlilik hızı Gaziantep’te olurken, en yüksek boşanma hızı ise İzmir’de yaşandı.
Yabancı damat ve gelinlerde Suriyeliler ilk sırada.
