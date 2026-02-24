onedio
İlçede Akşam Ezanı 3 Dakika Erken Okununca Oruç İçin Kafalar Karıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
24.02.2026 - 19:33

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okununca ilçede yaşayan vatandaşlar oruçlarını açtı. Ancak sonrasında ezan yarıda kaldı ve 3 dakika sonra yine okundu. Bazı din görevlileri vatandaşlara oruçlarını kaza etmelerini önerirken, Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise oruç için kazaya gerek olmadığını söyledi.

Balıkesir’de Burhaniye Kocacami'deki merkezi sistemde dün akşam ezanı 3 dakika erken okundu.

Saat 19.00 sıralarında ezanı okumaya başlayan görevli, yanındakilerin uyarması üzerine ezanı yarıda keserken, ezan sesini duyan belediye görevlisi de Ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda vatandaş orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okunurken yapılan hata ortaya çıktı. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu oldu. Çok sayıda vatandaş müftülüğü ararken, din görevlileri de erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonunda bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise, 'Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur.' dedi.

