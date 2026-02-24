İlçede Akşam Ezanı 3 Dakika Erken Okununca Oruç İçin Kafalar Karıştı
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okununca ilçede yaşayan vatandaşlar oruçlarını açtı. Ancak sonrasında ezan yarıda kaldı ve 3 dakika sonra yine okundu. Bazı din görevlileri vatandaşlara oruçlarını kaza etmelerini önerirken, Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise oruç için kazaya gerek olmadığını söyledi.
Balıkesir’de Burhaniye Kocacami'deki merkezi sistemde dün akşam ezanı 3 dakika erken okundu.
