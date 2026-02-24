Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun ve Batuhan Can’ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alınan fenomen Mika Raun, “Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklanmıştı.

Batuhan Can ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.

Gazeteci Burak Doğan, sosyal medya hesabından Mika Raun ve Batuhan Can'ın yasaklı madde testlerinin pozitif çıktığını paylaştı.