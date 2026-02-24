onedio
Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun ve Batuhan Can'ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun ve Batuhan Can’ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2026 - 20:44

Sosyal medya fenomeni Mika Raun ve Batuhan Can, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Mika Raun tutuklanırken, Batuhan Can ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmıştı. Mika Raun ve Batuhan Can’ın yasaklı madde testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Burak Doğan / X

Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde ve fuhuş operasyonunda Mika Raun da gözaltına alınmıştı.

Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde ve fuhuş operasyonunda Mika Raun da gözaltına alınmıştı.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alınan fenomen Mika Raun, “Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklanmıştı.

Batuhan Can ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.

Gazeteci Burak Doğan, sosyal medya hesabından Mika Raun ve Batuhan Can'ın yasaklı madde testlerinin pozitif çıktığını paylaştı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
