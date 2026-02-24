Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun ve Batuhan Can’ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun ve Batuhan Can, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Mika Raun tutuklanırken, Batuhan Can ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmıştı. Mika Raun ve Batuhan Can’ın yasaklı madde testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kaynak: Burak Doğan / X
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde ve fuhuş operasyonunda Mika Raun da gözaltına alınmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın