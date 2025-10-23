onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Best Kankasının Ex'i Kerem Bürsin'le Beraber Olan Selin Yağcıoğlu'nun Mehtap Algül Açıklaması Olay Oldu!

Best Kankasının Ex'i Kerem Bürsin'le Beraber Olan Selin Yağcıoğlu'nun Mehtap Algül Açıklaması Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 16:54

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ve fenomen Selin Yağcıoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmiş, dün gece Kerem Bürsin'in evinden paylaşım yapan Yağcıoğlu da aşkı ele vermişti. 

Yakın arkadaşı Mehtap Algül'ün eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı için tepki çeken Selin Yağcıoğlu'nun Algül'ü de konuya dahil ederek paylaştığı 'açıklama' ortalığı karıştırdı! 

Mehtap Algül de sessiz kalamadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Allan Hakko ile ilişkisini birkaç ay önce bitiren fenomen Selin Yağcıoğlu ve Melisa Sabancı Tapan'la birkaç ay önce ayrılan Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Allan Hakko ile ilişkisini birkaç ay önce bitiren fenomen Selin Yağcıoğlu ve Melisa Sabancı Tapan'la birkaç ay önce ayrılan Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddia edildi.

Normalde yalan bir iddia ortada dolanıyorsa mutlaka kendilerini açıklamalarıyla meşhur ikilinin sesi soluğu çıkmayınca aşk iddialarının doğru olabileceği düşünülmüştü.

Fakat Selin Yağcıoğlu, aşkı dün gece kendi elleriyle patlattı. Kerem Bürsin'in evinde maç izlediği sırada hikaye paylaşan Selin Yağcıoğlu'nun nerede olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede fark edildi. Böylelikle aşk da doğrulanmış oldu!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Üstünden birkaç saat geçmedi ki meseleye Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül de dahil edildi.

Üstünden birkaç saat geçmedi ki meseleye Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül de dahil edildi.

'Ne alaka?' dediğinizi duyar gibiyiz ama şöyle bir geriye dönelim ve önemli de bir dipnot düşelim; Mehtap Algül ve Selin Yağcıoğlu senelerdir çok yakın arkadaş, hala öyleler mi bilemiyoruz ama son bıraktığımızda hala can ciğer kuzu sarması takılıyorlardı. 

Mehtap Algül ve Kerem Bürsin'in bağlantısı ise geçmişe dayanıyor. Bürsin'i yakından takip edenler bilir, ikili bir dönem fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Fakat Kerem Bürsin o zamanlar daha içine kapanık olduğundan tek kare fotoğraflarını dahi görememiştik. 2023 yılında beraber yaşamaya başladıklarını öğrendiğimiz Mehtap Algül ve Kerem Bürsin'in aşkı çok uzun soluklu olmamıştı ama manşetlerden bir gün olsun düşmedi.

Best kankasının eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk dedikoduları çıkan Selin Yağcıoğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından linçlenmeye başladı.

Best kankasının eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk dedikoduları çıkan Selin Yağcıoğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından linçlenmeye başladı.

Birçok kullanıcı, 'Bunu nasıl yapabilirsin?' tepkisini yöneltirken, Kerem Bürsin'in evinde fotoğraf paylaşıp aşkı doğrulayan Selin Yağcıoğlu açıklama yapmaya karar verdi!

Instagram hesabının kanalından bir mesaj paylaşan Selin Yağcıoğlu, Kerem'in ismini bir kez bile kullanmadı ama aşkın 1 ay önce başladığını cümle aleme alttan alttan duyurdu. 

Yetmedi, bu aşk başlamadan önce konuyu yakın arkadaşı Mehtap Algül'le de konuştuğunu ve 'Senin gönlün rahat eder mi? Ne hissedersin?' diye sorduğunu, bir nevi izin aldığını itiraf etti.

Konuya eski sevgili Mehtap Algül dahil edilince bir de bu "izin alma" meselesi ayyuka çıkınca ortalık karıştı tabii.

Konuya eski sevgili Mehtap Algül dahil edilince bir de bu "izin alma" meselesi ayyuka çıkınca ortalık karıştı tabii.

Sosyal medya hesabı ve podcast'inde ilişkiler üzerine analizler ve paylaşımlar yapan Mehtap Algül, Selin ve Kerem aşkı başladıktan sonra her paylaşımının onlarla ilgiliymiş gibi anlaşılmasından rahatsız olduğunu dile getirdiği bir açıklamada bulundu. Üstelik tek rahatsız olduğu bu değildi, kendisini ortaya atan Selin Yağcıoğlu'ndan rahatsız olduğu da apaçık ortadaydı. 

'Son birkaç gündür rızam dışında maruz kaldığım bazı magazin içerikleriyle muhatap oluyorum' diyen Mehtap Algül, Selin Yağcıoğlu'na sitem ederek, 'Öncelikle belirtmek isterim ki, özel konuşmalarımın magazine servis edilmesi, özel hayatım ile ilgili iznim olmadan bilgi paylaşılması benim için de oldukça rahatsız ediciydi' dedi. 

İşinin özünü açıklayan ve işini her zamanki gibi yapamamaktan endişe ettiğini belirten Mehtap Algül, 'İlişkiler üzerine yaptığım sohbetleri bzaşka yere çekmeden dinleyin' ricasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın