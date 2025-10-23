Best Kankasının Ex'i Kerem Bürsin'le Beraber Olan Selin Yağcıoğlu'nun Mehtap Algül Açıklaması Olay Oldu!
Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ve fenomen Selin Yağcıoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmiş, dün gece Kerem Bürsin'in evinden paylaşım yapan Yağcıoğlu da aşkı ele vermişti.
Yakın arkadaşı Mehtap Algül'ün eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı için tepki çeken Selin Yağcıoğlu'nun Algül'ü de konuya dahil ederek paylaştığı 'açıklama' ortalığı karıştırdı!
Mehtap Algül de sessiz kalamadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz günlerde Allan Hakko ile ilişkisini birkaç ay önce bitiren fenomen Selin Yağcıoğlu ve Melisa Sabancı Tapan'la birkaç ay önce ayrılan Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddia edildi.
Üstünden birkaç saat geçmedi ki meseleye Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül de dahil edildi.
Best kankasının eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk dedikoduları çıkan Selin Yağcıoğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından linçlenmeye başladı.
Konuya eski sevgili Mehtap Algül dahil edilince bir de bu "izin alma" meselesi ayyuka çıkınca ortalık karıştı tabii.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
