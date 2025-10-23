Best Kankasının Ex'i Kerem Bürsin'le Beraber Olan Selin Yağcıoğlu'nun Mehtap Algül Açıklaması Olay Oldu!

'Ne alaka?' dediğinizi duyar gibiyiz ama şöyle bir geriye dönelim ve önemli de bir dipnot düşelim; Mehtap Algül ve Selin Yağcıoğlu senelerdir çok yakın arkadaş, hala öyleler mi bilemiyoruz ama son bıraktığımızda hala can ciğer kuzu sarması takılıyorlardı.

Mehtap Algül ve Kerem Bürsin'in bağlantısı ise geçmişe dayanıyor. Bürsin'i yakından takip edenler bilir, ikili bir dönem fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Fakat Kerem Bürsin o zamanlar daha içine kapanık olduğundan tek kare fotoğraflarını dahi görememiştik. 2023 yılında beraber yaşamaya başladıklarını öğrendiğimiz Mehtap Algül ve Kerem Bürsin'in aşkı çok uzun soluklu olmamıştı ama manşetlerden bir gün olsun düşmedi.