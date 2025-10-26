onedio
Uzun Süre Yoğun Bakımda Kalan Usta Oyuncu Kadir İnanır'ın Aylar Sonra Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Uzun Süre Yoğun Bakımda Kalan Usta Oyuncu Kadir İnanır'ın Aylar Sonra Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.10.2025 - 21:25

2024'ün mart ayında beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, uzun bir süre yoğun bakımda kalmış, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fizik tedaviye başlamıştı. 

En son Haziran ayında görüntülenen ve kilo kaybıyla dikkat çeken Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk kare geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam jönü Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme oturuyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.

24 Mart 2024'te beyin damarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, çok uzun bir süre yoğun bakımda kalmıştı. 

2021 yılında da beynine pıhtı atan Kadir İnanır'ın durumunun kritik olduğu öğrenilmişti. Acilen ameliyata alınan, sonrasında da yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır, nisan ayında taburcu edilmiş, fizik tedaviye başlamıştı. Ağustos 2024’te bu kez akciğerinde enfeksiyon geliştiği için tekrar hastaneye kaldırılan İnanır hakkında 'felç geçirdiği' yönünde iddialar ortaya atılsa da çok şükür dedikodular doğru çıkmamıştı.

Kadir İnanır, en son 4 ay önce tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinde görüntülenmiş, verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, aylar sonra bir balıkçıda görüntülendi.

Fizik tedavisi devam eden Yeşilçam jönünün yüzü gülüyordu. 4 ay öncesine kıyasla ekstra bir kilo kaybı yaşamadığı görülen İnanır'ın keyifli halleri sevenlerini sevindirdi.

