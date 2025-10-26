Uzun Süre Yoğun Bakımda Kalan Usta Oyuncu Kadir İnanır'ın Aylar Sonra Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
2024'ün mart ayında beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, uzun bir süre yoğun bakımda kalmış, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fizik tedaviye başlamıştı.
En son Haziran ayında görüntülenen ve kilo kaybıyla dikkat çeken Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk kare geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam jönü Kadir İnanır, bir süredir yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme oturuyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, aylar sonra bir balıkçıda görüntülendi.
