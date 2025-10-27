onedio
Nevra Serezli'den "Oyunculuk Kutsal Değildir" Diyen Dilan Çiçek Deniz'e Destek!

Lila Ceylan
27.10.2025 - 20:45

Usta oyuncu Nevra Serezli, Dilan Çiçek Deniz'in tartışma yaratan 'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' yorumu hakkında konuştu. Dilan Çiçek'e destek veren Nevra Serezli, 'Kutsal, çok iddialı bir söz' dedi.

Birkaç gün önce "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" açıklamasında bulunan Dilan Çiçek Deniz, bilmeden büyük bir tartışmayı fitilledi.

Dilan Çiçek'in oyunculuk için sarf ettiği 'Kutsal değil' sözleri hemen hemen tüm ünlü isimlere soruldu. 

Olaylar aslında Berna Laçin'in estetikleriyle fakir kızı oynamaya müsait olmadığını düşündüğü Hilal Altınbilek'e attığı lafla başlamıştı. Birçok ünlü isim Dilan Çiçek Deniz'e destek olurken, Burak Sergen gibi oyunculuğun dünya üzerindeki en kutsal meslek olduğunu savunanlar da vardı.

Kaçıranlar için Burak Sergen'in iddialı sözleri ve Enis Arıkan'dan kendisine gelen cevabın tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

"Oyunculuk kutsal bir meslek midir?" sorusu geçtiğimiz saatlerde usta oyuncu Nevra Serezli'ye de yöneltildi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
