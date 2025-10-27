Nevra Serezli'den "Oyunculuk Kutsal Değildir" Diyen Dilan Çiçek Deniz'e Destek!
Usta oyuncu Nevra Serezli, Dilan Çiçek Deniz'in tartışma yaratan 'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' yorumu hakkında konuştu. Dilan Çiçek'e destek veren Nevra Serezli, 'Kutsal, çok iddialı bir söz' dedi.
Birkaç gün önce "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" açıklamasında bulunan Dilan Çiçek Deniz, bilmeden büyük bir tartışmayı fitilledi.
"Oyunculuk kutsal bir meslek midir?" sorusu geçtiğimiz saatlerde usta oyuncu Nevra Serezli'ye de yöneltildi.
