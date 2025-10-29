Estetiğe Doymuyor: Poposunu Yaptıran Songül Karlı'nın Son Hali Dillere Fena Düştü!

Sadece kariyerini kökünden değil, kendini de kökünden değiştirdi. Önceden 'hiçbir yerimde estetik yok' diyen Karlı, daha sonra Fransız askısı yaptırdığı anları paylaşmış, estetik furyasının ilk fitilini de öyle ateşlemişti.

Burun estetiği, dudak dolgusu, çene dolgusu, yüz gerdirme ameliyatlarını peş peşe olan Songül Karlı, üç kere meme küçültme operasyonu yaptırdı. Bitti sanmıştık ama bitmedi. Geçtiğimiz sene botoks, dolgu ve yüz germeye yeniden başlayan Songül Karlı, etrafımıza gördüğümüz kadınların çoğunluğundan farksız bir yüze sahip oldu.

Geçtiğimiz sene ise gündeme yaptırdığı popo estetiğiyle oturmuştu...