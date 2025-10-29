Estetiğe Doymuyor: Poposunu Yaptıran Songül Karlı'nın Son Hali Dillere Fena Düştü!
Star TV'de yayınlanan 'Songül ve Uğur ile Sana Değer' programının sunucusu olan, yılların şarkıcısı Songül Karlı'nın popo estetiği üstüne yaptırdığı estetik müdahalelerle geldiği son hal sosyal medya kullanıcılarının ağzını beş karış açık bıraktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanlar, gencecik bir kızken TRT ekranlarında bağlama çalıp türküsünü söyleyen Songül Karlı'yı herkes hatırlamayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcılık kariyerini bir kenara koyup televizyon programlarında yer almaya başlayan Songül Karlı, sabah programı sunucularından biri oldu.
İki gün önce programına oldukça dar bir elbiseyle çıkan Songül Karlı'nın hem popo estetiği hem de yüzündeki değişim dikkat çekti.
Buyurun, önce canlı canlı görelim hep beraber...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın