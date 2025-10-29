onedio
Estetiğe Doymuyor: Poposunu Yaptıran Songül Karlı'nın Son Hali Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.10.2025 - 20:05

Star TV'de yayınlanan 'Songül ve Uğur ile Sana Değer' programının sunucusu olan, yılların şarkıcısı Songül Karlı'nın popo estetiği üstüne yaptırdığı estetik müdahalelerle geldiği son hal sosyal medya kullanıcılarının ağzını beş karış açık bıraktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir zamanlar, gencecik bir kızken TRT ekranlarında bağlama çalıp türküsünü söyleyen Songül Karlı'yı herkes hatırlamayabilir.

1991 yılında 'Derman Sendedir' isimli ilk kasedini çıkaran Songül Karlı, kara kaşlı, kara gözlü, oldukça çekingen bir tavırla türkülerini söyleyen genç bir kızdı.

Bu kızın yıllar sonra bambaşka bir kadın olacağını muhtemelen kimsecikler tahmin etmemişti. Dış görünümünü değiştirmeye kaş alma, krepe yaptırma gibi basit hamlelerle başlayan Songül Karlı, yıllar içerisinde değişimin dozunu fena kaçıranlardan oldu.

Şarkıcılık kariyerini bir kenara koyup televizyon programlarında yer almaya başlayan Songül Karlı, sabah programı sunucularından biri oldu.

Sadece kariyerini kökünden değil, kendini de kökünden değiştirdi. Önceden 'hiçbir yerimde estetik yok' diyen Karlı, daha sonra Fransız askısı yaptırdığı anları paylaşmış, estetik furyasının ilk fitilini de öyle ateşlemişti. 

Burun estetiği, dudak dolgusu, çene dolgusu, yüz gerdirme ameliyatlarını peş peşe olan Songül Karlı, üç kere meme küçültme operasyonu yaptırdı. Bitti sanmıştık ama bitmedi. Geçtiğimiz sene botoks, dolgu ve yüz germeye yeniden başlayan Songül Karlı, etrafımıza gördüğümüz kadınların çoğunluğundan farksız bir yüze sahip oldu. 

Geçtiğimiz sene ise gündeme yaptırdığı popo estetiğiyle oturmuştu...

İki gün önce programına oldukça dar bir elbiseyle çıkan Songül Karlı'nın hem popo estetiği hem de yüzündeki değişim dikkat çekti.

Kardashian ailesininkinden farksız bir popoya sahip olan Songül Karlı, hem yürüyüş şekli ve poposunun büyüklüğüyle hem de artık tanınmayacak hale gelmesine sebep olan yeni dokunuşlarıyla gündeme oturdu. Dillere de fena düştü!

Buyurun, önce canlı canlı görelim hep beraber...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
