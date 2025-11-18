İddialı Dizi Tutmadı: Show TV'nin Yeni Dizisi İçin Final Kararı Alındı
Yeni sezonda pek çok dizi için final kararı alındı. Son final haberi de Show TV'den geldi. Uzak Şehir'in reyting başarısının ardından Show TV aşiret dizisi denemesi yapmıştı. Düşük reytingler nedeniyle Show TV'nin Bereketli Topraklar dizisi için yolun sonuna gelindi. Dizi 5. bölümde final yapacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yeni sezonun iddialı dizileri için birer birer final haberi geliyor.
Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerde yer aldığı Bereketli Topraklar reyting kurbanı olarak final yapıyor.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
