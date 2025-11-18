onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İddialı Dizi Tutmadı: Show TV'nin Yeni Dizisi İçin Final Kararı Alındı

İddialı Dizi Tutmadı: Show TV'nin Yeni Dizisi İçin Final Kararı Alındı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.11.2025 - 17:41

Yeni sezonda pek çok dizi için final kararı alındı. Son final haberi de Show TV'den geldi. Uzak Şehir'in reyting başarısının ardından Show TV aşiret dizisi denemesi yapmıştı. Düşük reytingler nedeniyle Show TV'nin Bereketli Topraklar dizisi için yolun sonuna gelindi. Dizi 5. bölümde final yapacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonun iddialı dizileri için birer birer final haberi geliyor.

Yeni sezonun iddialı dizileri için birer birer final haberi geliyor.

ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi sezonun ilk finali olurken yeni dizilerin final silsilesi devam ediyor. Birsen Altuntaş, bu defa Uzak Şehir'in reyting başarısının ardından aşiret dizisi denemesinde bulunan Show TV'nin iddialı dizisi Bereketli Topraklar'ın biteceğini duyurdu.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerde yer aldığı Bereketli Topraklar reyting kurbanı olarak final yapıyor.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerde yer aldığı Bereketli Topraklar reyting kurbanı olarak final yapıyor.

Altuntaş, Show TV'nin iddialı dizisinin 5. bölümde final yapacağını duyurdu. Bakalım Bereketli Topraklar'ın ardından başka hangi yapımlar için final kararı alınacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın