Kısmetse Olur Umut'un Ayla Hakkındaki Çirkin Açıklaması Ortalığı Karıştırdı
Amazon Prime'da başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programındaki kaos dışarıya da taştı. Yarışmacılardan Umut, X hesabından Ayla hakkında çirkin açıklamalarda bulundu. Ayla ve sevgilisi Cemal, Umut'a yanıt vermekte gecikmezken Umut'tan özür açıklaması geldi.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının damat adaylarından Umut, paylaşımıyla gündem oldu.
İşte Kısmetse Olur Umut'un linçlenen o açıklaması:
Ayla, Umut'un bu sözleri karşısında "Biraz insan olun. Gerçekten nerede durulması gerektiğini asla bilmiyorsunuz" dedi.
Ayla'nın sevgilisi Cemal'den de Umut'a yanıt geldi.
Umut, paylaşımının ardından gelen eleştirilere önce "Yazdığım yorumu başka yerlere çekmeyin komik duruyor" dedi.
