Kısmetse Olur Umut'un Ayla Hakkındaki Çirkin Açıklaması Ortalığı Karıştırdı

Kısmetse Olur
Esra Demirci
Esra Demirci
19.11.2025 - 11:35

Amazon Prime'da başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programındaki kaos dışarıya da taştı. Yarışmacılardan Umut, X hesabından Ayla hakkında çirkin açıklamalarda bulundu. Ayla ve sevgilisi Cemal, Umut'a yanıt vermekte gecikmezken Umut'tan özür açıklaması geldi.

X hesabından Berkay Demirci'nin 'Evin en k***eri sizce kim?' sorusuna yanıt veren Umut, Ayla'nın ismini verdi. Ayla için 'Söylüyorum o zaman şeytan Ayla' diyen Umut kısa sürede linçlenmeye başladı. Ayla ve programda görüşme kararı aldığı sevgilisi Cemal'den de yanıt gecikmedi.

Ayla, Umut'un bu sözleri karşısında "Biraz insan olun. Gerçekten nerede durulması gerektiğini asla bilmiyorsunuz" dedi.

Ayla'nın sevgilisi Cemal'den de Umut'a yanıt geldi.

Umut, paylaşımının ardından gelen eleştirilere önce "Yazdığım yorumu başka yerlere çekmeyin komik duruyor" dedi.

Bu paylaşımın ardından da geri adım atarak Ayla'dan özür dileyeceğini duyurdu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

