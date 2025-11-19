onedio
Gülse Birsel, "Aile Arasında 2"nin Çekimlerinin Ne Zaman Başlayacağını Duyurdu

Esra Demirci
19.11.2025 - 10:53

Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Aile Arasında filminin devamı Aile Arasında 2 geliyor. Gülse Birsel, muhabirlere Aİle Arasında 2'nin çekimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yaptı.

KAYNAK: Gazete Magazin/ Sercan Kazancı

Türk sinemasına damga vuran komedi filmi Aile Arasında, devam filmiyle geri dönüyor.

Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrollerde yer aldığı film, yayınlandığı dönem izlenme rekorları kırmıştı. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan filmin devamının geleceği duyurulsa da hala çekimlere başlanmış değil. Gülse Birsel, Aile Arasında 2 senaryosunun yazıldığını ve çekimlerin mayıs ayında başlayacağını açıkladı.

serhatdamacana

Son yıllarda yapılmış en komik yerli filmdi ilki, bakalım nasıl olacak, Gülse yapıyor bu sporu.