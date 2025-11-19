Erdem Kaynarca, Lefter Rolüne Kabul Edilince Yaşadıklarını Anlattı
Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in hayatı Netflix için uyarlandı. Erdem Kaynarca, efsane futbolcu Lefter'e hayat verdi. Futbolseverlerin merakla beklediği film sonunda Netflix'te görücüye çıkarken başrol Erdem Kaynarca, KAFA Sports'a konuştu. Kaynarca, Lefter rolüne kabul edildiğinde yaşadıklarını anlattı.
KAYNAK: KAFA Sports
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter'in hayat hikayesinin anlatıldığı biyografik film sonunda Netflix'te yayınlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın