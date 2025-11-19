onedio
Erdem Kaynarca, Lefter Rolüne Kabul Edilince Yaşadıklarını Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.11.2025 - 09:40

Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in hayatı Netflix için uyarlandı. Erdem Kaynarca, efsane futbolcu Lefter'e hayat verdi. Futbolseverlerin merakla beklediği film sonunda Netflix'te görücüye çıkarken başrol Erdem Kaynarca, KAFA Sports'a konuştu. Kaynarca, Lefter rolüne kabul edildiğinde yaşadıklarını anlattı.

KAYNAK: KAFA Sports

Buradan izleyebilirsiniz:

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter'in hayat hikayesinin anlatıldığı biyografik film sonunda Netflix'te yayınlandı.

Erdem Kaynarca'nın Lefter Küçükandonyadis'i canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz, Edip Tepeli, Aytaç Şaşmaz ve Halit Ergenç gibi başarılı isimler yer alıyor.

Lefter rolüyle karşımıza çıkan Erdem Kaynarca, role ilk kabul edildiğinde yaşadıklarını anlattı. Kaynarca, menajerinden bu haberi aldığında sevinçten evdeki topu ısırdığını itiraf etti.

