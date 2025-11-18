onedio
Gibi Resmen Bitti! Feyyaz Yiğit, Gibi'nin Neden Bittiğini Açıkladı

Gibi Resmen Bitti! Feyyaz Yiğit, Gibi'nin Neden Bittiğini Açıkladı

Gibi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2025 - 09:21

İzleyenleri 6 sezon kahkahaya boğan ve sahneleri ile replikleri hafızalardaki yerini koruyan Gibi, final kararıyla sevenlerini sarsmıştı. Gibi 7. sezon var mı diye merak eden izleyiciler, Feyyaz Yiğit'in açıklamasıyla Gibi'nin final yaptığını öğrenmişti. Ancak neden final yaptığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmamıştı. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Feyyaz Yiğit, 'Gibi neden bitti?' sorusunu yanıtladı.

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'u görünce hafızanızda bildiğiniz tüm replikler birer birer dönmeye başladı, öyle değil mi?

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'u görünce hafızanızda bildiğiniz tüm replikler birer birer dönmeye başladı, öyle değil mi?

Neredeyse her sahnesini ezberlediğimiz ve WhatsApp'ta bile sticker olarak kullandığımız Gibi, 6. sezonunun sonunda aldığı final kararıyla kalbimizi kırmıştı. 7. sezonun geleceğine inancımız tamdı fakat ne yazık ki dizi final yaparak efsane olmayı tercih etti.

Dizinin senaristi ve başrolü Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim ile Bu Gece Programında "Gibi Neden Bitti?" sorusuna cevap verdi.

Dizinin senaristi ve başrolü Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim ile Bu Gece Programında "Gibi Neden Bitti?" sorusuna cevap verdi.

Feyyaz Yiğit, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. ‘Aaa o dizi bitmiş mi?’ denilen yapımlardan olmasını istemedim. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik. Yavaş yavaş kendini tekrar edip coşkusunu kaybeden bir iş olmasını hem seyirciye hem de yaptığımız işe saygısızlık gibi gördük. Çok yoğun bir emek harcadığımız için bir süre sonra yaptığımız iş, Gibi’de çalışıyormuşuz gibi hissettirmeye başladı. Risk almaya ihtiyaç duyuyorsun. 6. sezona geldiğinde yaratım alanı daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri nümizmat olabilirdi, bunu seyirci doğal karşılardı; ama 6. sezonda bunu yapsak kabul görmez. Özgürlüğü kaybediyorsun ve tekrar eden bir noktaya sürükleniyorsun. Bu yüzden bitirmek, hem işe hem seyirciye hem de mesleğimize duyduğumuz saygının bir gereğiydi. Üstelik çok para kazanırken alınmış zor bir karardı.”

