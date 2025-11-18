Gibi Resmen Bitti! Feyyaz Yiğit, Gibi'nin Neden Bittiğini Açıkladı
İzleyenleri 6 sezon kahkahaya boğan ve sahneleri ile replikleri hafızalardaki yerini koruyan Gibi, final kararıyla sevenlerini sarsmıştı. Gibi 7. sezon var mı diye merak eden izleyiciler, Feyyaz Yiğit'in açıklamasıyla Gibi'nin final yaptığını öğrenmişti. Ancak neden final yaptığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmamıştı. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Feyyaz Yiğit, 'Gibi neden bitti?' sorusunu yanıtladı.
Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'u görünce hafızanızda bildiğiniz tüm replikler birer birer dönmeye başladı, öyle değil mi?
Dizinin senaristi ve başrolü Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim ile Bu Gece Programında "Gibi Neden Bitti?" sorusuna cevap verdi.
