Neşeli Günler Filmi Gerçek Oldu: 10 Yıllık Evliliklerini Bitiren Çift, Karşılıklı Turşucu Açtı!

Neşeli Günler Filmi Gerçek Oldu: 10 Yıllık Evliliklerini Bitiren Çift, Karşılıklı Turşucu Açtı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
18.11.2025 - 00:25

Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrollerini paylaştığı Neşeli Günler filmi gerçek oldu. Filmde boşanan bir çifti canlandıran Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşucu dükkanları arasındaki rekabet ve 'sirke mi, limon mu?' tartışması konuşuluyordu. Eskişehir'de bir çift de çekişmeli boşanma sürecindeyken karşılıklı turşucu işletmeye başladılar.

Karşılıklı turşucu işleten çift, görenlere Neşeli Günler filmini hatırlattı.

Eskişehir'de yaşayan Çağlar Balkandere, uzun yıllar birlikte turşu dükkanı işlettiği eşiyle çekişmeli boşanma sürecindeyken iş yerinin tam karşısına başka bir turşu dükkanı açtı. 9 yıl önce ortak işletmeye başladıkları turşu dükkanını şu an Şenay Balkandere işletmeye devam ediyor.

Şenay Balkandere, "Keşke sirke ve limondan dolayı olsaydı" dedi.

Onlarca çeşit turşunun yanı sıra kahvaltılık sos, salça ve zeytinyağı satışı da yapan Şenay Balkandere, zamanla yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı boşanmanın çekişmeli hale geldiğini belirtti. Balkandere, 'Meğer süreç içinde turşu dükkanı açılması için karşı taraftaki dükkanla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler yapılmış. O esnada dükkanda eşim duruyordu. Ben gelmiyordum. Zor bir süreçti. Mevcut dükkanı çalıştırırken de diğer dükkanın hazırlığı yapılmış. Ben karşıma dükkan açtığını son gün öğrendim. Aynı logo ve renklerle, maskot, her şey aynı. Sadece isminde çoğul ek kullanılarak açılmış. Dükkanımı tedbir kararıyla teslim aldım. O günden beri tek başıma yürütmeye çalışıyorum. Tekrardan yaşanmış bir hikaye ama maalesef keşke sirke ve limondan dolayı olsaydı. Ben bunların başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Bir kadın olarak yaşadığım süreç gerçekten çok zor.' dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
