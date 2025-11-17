Neşeli Günler Filmi Gerçek Oldu: 10 Yıllık Evliliklerini Bitiren Çift, Karşılıklı Turşucu Açtı!
Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrollerini paylaştığı Neşeli Günler filmi gerçek oldu. Filmde boşanan bir çifti canlandıran Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşucu dükkanları arasındaki rekabet ve 'sirke mi, limon mu?' tartışması konuşuluyordu. Eskişehir'de bir çift de çekişmeli boşanma sürecindeyken karşılıklı turşucu işletmeye başladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılıklı turşucu işleten çift, görenlere Neşeli Günler filmini hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şenay Balkandere, "Keşke sirke ve limondan dolayı olsaydı" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın