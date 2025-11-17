55 Yıl Önce Başlamış: 67 Yaşındaki Emekli Öğretmen İlhan Kavaklı'nın İlginç Alışkanlığı
Halk eğitim merkezinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve Nevşehir’in turistik Ürgüp ilçesinde butik otel işleten 67 yaşındaki İlhan Kavaklı, 55 yıldır tersten okuyor, yazıyor ve konuşuyor. Kendini anlatmakta zorlansa da tersten okumayı ve konuşmayı alışkanlık haline getiren İlhan Kavaklı, aynı zamanda 3 dönemdir mahalle muhtarlığı da yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli öğretmen İlhan Kavaklı’nın 55 yıl önce öğrenciyken başladığı kelimeleri tersten okuma sevdası hobisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlhan Kavaklı ile yapılan ilginç röportaj 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
boş iş onun yerine yabancı dil öğrenseymiş
bende deneyeyim yazmayı zined lakyab ilteyinhiz 🤣
ilteyinhiz lakyab zined 🤣