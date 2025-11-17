onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
55 Yıl Önce Başlamış: 67 Yaşındaki Emekli Öğretmen İlhan Kavaklı'nın İlginç Alışkanlığı

55 Yıl Önce Başlamış: 67 Yaşındaki Emekli Öğretmen İlhan Kavaklı'nın İlginç Alışkanlığı

Nevşehir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 23:20

Halk eğitim merkezinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve Nevşehir’in turistik Ürgüp ilçesinde butik otel işleten 67 yaşındaki İlhan Kavaklı, 55 yıldır tersten okuyor, yazıyor ve konuşuyor. Kendini anlatmakta zorlansa da tersten okumayı ve konuşmayı alışkanlık haline getiren İlhan Kavaklı, aynı zamanda 3 dönemdir mahalle muhtarlığı da yapıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli öğretmen İlhan Kavaklı’nın 55 yıl önce öğrenciyken başladığı kelimeleri tersten okuma sevdası hobisi oldu.

Emekli öğretmen İlhan Kavaklı’nın 55 yıl önce öğrenciyken başladığı kelimeleri tersten okuma sevdası hobisi oldu.

İlhan Kavaklı, kitapların üzerindeki yazıları tersten okuyarak başladığı alışkanlığının zamanla geliştiğini belirtti. Kavaklı, 'Tersten okumaya ortaokul yıllarında başladım. İlk olarak ders kitaplarının adlarını tersten okumaya başladım. Farkında olmadan zamanla alışkanlık haline geldi. Yaklaşık 55 yıldır tersten okuyup yazabiliyorum. Hatta spikerlerle yarışabileceğimi düşünüyorum' dedi.

Askerde olan bir tanıdığına tersten mektup yazıp gönderdiğini de anlatan Kavaklı, 'Mektubu alınca önce ne olduğunu anlayamamış. Daha sonra yaklaşık iki saatte okuyabilmiş' ifadelerini kullandı.

İlhan Kavaklı'nın eşi Ahmet Kavaklı ise eşinin tersten konuşmasına ilk yıllarda anlam veremediğini söyleyerek, 'Başlarda ne dediğini anlamıyordum. Zamanla bazı kelimeleri çözmeye başladım. Beni çağırırken ya da bir şey istediğinde tersten konuşuyordu. Her dediğini anlamasam da bazılarını artık çözebiliyorum' diye konuştu.

İlhan Kavaklı ile yapılan ilginç röportaj 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

boş iş onun yerine yabancı dil öğrenseymiş

Kedi Topu

bende deneyeyim yazmayı zined lakyab ilteyinhiz 🤣

Kedi Topu

ilteyinhiz lakyab zined 🤣