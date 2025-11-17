Ekrem İmamoğlu'nun Kullandığı Hesap 3 Kez Engellenmişti: Twitter Hesabı Türkiye’den Görünmez Kıldı

“İBB’de yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan ve savcılığın hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istediği Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesabına erişim engeli getirilmişti. Erişim engeli sonrasında Twitter’da “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabı ile paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu’nun “CBAdayOfisi” isimli hesabı da engellenmişti. Kullanıcı adı değiştirilerek devam eden hesap hakkında 3 kez erişim engeli kararı alınıştı. Son engelleme kararı sonrasında Twitter 338 bin takipçili hesabı Türkiye’den görünmez kıldı.

Kaynak: Engelli Web