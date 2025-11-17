onedio
Ekrem İmamoğlu'nun Kullandığı Hesap 3 Kez Engellenmişti: Twitter Hesabı Türkiye’den Görünmez Kıldı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 22:01

İBB’de yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan ve savcılığın hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istediği Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesabına erişim engeli getirilmişti. Erişim engeli sonrasında Twitter’da “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabı ile paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu’nun “CBAdayOfisi” isimli hesabı da engellenmişti. Kullanıcı adı değiştirilerek devam eden hesap hakkında 3 kez erişim engeli kararı alınıştı. Son engelleme kararı sonrasında Twitter 338 bin takipçili hesabı Türkiye’den görünmez kıldı.

Kaynak: Engelli Web

Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesabının engellenemesi sonrasında kullandığı “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabı da engellenmişti.

Engelli Web’te yer alan habere göre, CBAdayOfisi kullanıcı adlı hesap İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle engellenmişti.

Hesap kullancı adını önce “CBAdayOfisi1” yapmış ama ikinci engellemeden sonra “CBAdayOfisi11” olmuştu. Hesap dün bir kez daha erişime engellendi.

Twitter, kullancı adını “CBAdayOfisi34” yapan ve milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 3 kez engellen hesabı görünmez kıldı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
