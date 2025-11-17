20 Askerimiz Şehit Olmuştu: Bakan Yaşar Güler’den Düşen Uçakla İlgili Açıklama Geldi
Azerbaycan’dan dönüşü sırasında Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uçağın kara kutularının çözümü ve ilk bulguların öğrenilmesi 2 ay sürecek” dedi.
Türkiye geçtiğimiz hafta yakın dönemin en acı günlerinden birini yaşamıştı.
