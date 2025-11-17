20 Askerimiz Şehit Olmuştu: Bakan Yaşar Güler’den Düşen Uçakla İlgili Açıklama Geldi

Azerbaycan’dan dönen C-130 tipi kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş ve uçakta bulunan 20 askerimiz şehit olmuştu.

Kazada şehit olan askerimizin naaşı Türkiye’ye getirilerek törenle toprağa verilmişti. Ayrıca düşen uçağın parçaları da Türkiye’den giden ekipler tarafından alınarak incelemek üzerine Kayseri’deki askeri üsse getirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada uçağın düşüş nedenini belirlemek için yapılan incelemenin en az 2 ay sürebileceğini ifade etti. Güler, “Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net göreceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız' açıklamasını yaptı.