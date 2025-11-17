onedio
20 Askerimiz Şehit Olmuştu: Bakan Yaşar Güler'den Düşen Uçakla İlgili Açıklama Geldi

Milli Savunma Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 21:27

Azerbaycan’dan dönüşü sırasında Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uçağın kara kutularının çözümü ve ilk bulguların öğrenilmesi 2 ay sürecek” dedi.

Türkiye geçtiğimiz hafta yakın dönemin en acı günlerinden birini yaşamıştı.

Azerbaycan’dan dönen C-130 tipi kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş ve uçakta bulunan 20 askerimiz şehit olmuştu. 

Kazada şehit olan askerimizin naaşı Türkiye’ye getirilerek törenle toprağa verilmişti. Ayrıca düşen uçağın parçaları da Türkiye’den giden ekipler tarafından alınarak incelemek üzerine Kayseri’deki askeri üsse getirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada uçağın düşüş nedenini belirlemek için yapılan incelemenin en az 2 ay sürebileceğini ifade etti. Güler, “Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net göreceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız' açıklamasını yaptı.

