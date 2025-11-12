onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gürcistan’da Düşen Kargo Uçağında Şehit Olan 20 Askerden Biri Olan Emre Altıok Baba Olmaya Hazırlanıyormuş!

Gürcistan’da Düşen Kargo Uçağında Şehit Olan 20 Askerden Biri Olan Emre Altıok Baba Olmaya Hazırlanıyormuş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2025 - 08:47

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32) Samsun'daki baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Emre Altıok'un bir çocuğu olduğu, eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü.

Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü.

Uçakta bulunan 20 personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit oldu. Şehidin Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Eve Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı.

Şehidin anne ve babasının, Kayseri'de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları öğrenildi.

Şehidin anne ve babasının, Kayseri'de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları öğrenildi.

Şehadet haberi ise Samsun'da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a verildi. Şehit Emre Altıok'un bir çocuğu olduğu, eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın