Şehit Olan 20 Askerin İsimleri Açıklandı: Türk Hava Kuvvetleri'ne Ait C-130 Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü!

Şehit Olan 20 Askerin İsimleri Açıklandı: Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait C-130 Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü!

Ali Can YAYCILI
12.11.2025 - 07:51 Son Güncelleme: 12.11.2025 - 08:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurdu. 20 askerin içinde bulunduğu uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi. Şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.' ifadeleri yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir' ifadesi kullanıldı.

Uçak kazasında şehit olan askerlerin isimleri:

Uçak kazasında şehit olan askerlerin isimleri:

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır.'

Yorum Yazın