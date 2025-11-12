Şehit Olan 20 Askerin İsimleri Açıklandı: Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait C-130 Kargo Uçağı Gürcistan'da Düştü!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ya ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurdu. 20 askerin içinde bulunduğu uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi. Şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.
Uçak kazasında şehit olan askerlerin isimleri:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.
