onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şehit Olan 20 Askerimize Üzüldüğümüz Gün, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Skandal Paylaşımı Olay Oldu

Şehit Olan 20 Askerimize Üzüldüğümüz Gün, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Skandal Paylaşımı Olay Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2025 - 22:24

Tüm Türkiye, Azerbaycan - Gürcistan sınırında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerine ağlarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri küstah bir paylaşıma imza attı. 'Günün fotoğrafı' ifadesiyle C-130 nakliye uçaklarının bir fotoğraflarını paylaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, sosyal medyadaki büyük tepkiler sonrasında paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şehit olan 20 askere ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin skandal paylaşımı sosyal medyada olay yarattı.

Şehit olan 20 askere ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin skandal paylaşımı sosyal medyada olay yarattı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğunu duyurmuştu. 

20 şehidimizin naaşı Ankara'ya getirilirken Yunan Hava Kuvvetleri skandal bir paylaşıma imza atarak 'Günün fotoğrafı' ifadeleriyle C-130 nakliye uçaklarının bir fotoğraflarını paylaştı.

İşte Yunan Hava Kuvvetlerinin büyük tepkilere neden olan ve silmek zorunda kaldığı o paylaşım 👇

İşte Yunan Hava Kuvvetlerinin büyük tepkilere neden olan ve silmek zorunda kaldığı o paylaşım 👇

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 'A400M' askeri kargo uçağı, askerlerin naaşını Tiflis'tten Türkiye'ye getirdi. Uçak, Ankara Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptıktan sonra şehitlerin naaşları cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Adli Tıp Kurumunun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Şehitlerin naaşını taşıyan cenaze araçları kuruma giriş yaparken 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın