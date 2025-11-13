Şehit Olan 20 Askerimize Üzüldüğümüz Gün, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Skandal Paylaşımı Olay Oldu
Tüm Türkiye, Azerbaycan - Gürcistan sınırında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerine ağlarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri küstah bir paylaşıma imza attı. 'Günün fotoğrafı' ifadesiyle C-130 nakliye uçaklarının bir fotoğraflarını paylaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, sosyal medyadaki büyük tepkiler sonrasında paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.
Şehit olan 20 askere ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin skandal paylaşımı sosyal medyada olay yarattı.
İşte Yunan Hava Kuvvetlerinin büyük tepkilere neden olan ve silmek zorunda kaldığı o paylaşım 👇
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.
