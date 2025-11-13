Orman Genel Müdürlüğü'nün Uçağı ile Zagreb'te İrtibat Kayboldu
Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düşerken, Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve uçağa ulaşmak için Hırvat yetkililerle birlikte arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Yumaklı acı haberi kamuoyu ile paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın