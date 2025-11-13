Orman Genel Müdürlüğü'nün Uçağı ile Zagreb'te İrtibat Kayboldu

'Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka havaalanında geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika havaalanına dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanına inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.'