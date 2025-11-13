onedio
Orman Genel Müdürlüğü'nün Uçağı ile Zagreb'te İrtibat Kayboldu

Orman Genel Müdürlüğü'nün Uçağı ile Zagreb'te İrtibat Kayboldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
13.11.2025 - 21:17

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düşerken, Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve uçağa ulaşmak için Hırvat yetkililerle birlikte arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

'Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka havaalanında geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika havaalanına dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanına inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.'

Bakan Yumaklı acı haberi kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Yumaklı acı haberi kamuoyu ile paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır

Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum

Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun' açıklaması yaptı.

